Michael B. Jordan dirigirá y protagonizará remake del clásico Thomas Crown Affair con Amazon MGM Studios: Estos son los detalles

Michael B. Jordan ha decidido dar un nuevo paso en su carrera cinematográfica, confirmando que dirigirá y protagonizará una nueva versión del icónico thriller de robos, The Thomas Crown Affair, para Amazon MGM Studios.

Jordan, que ya había sido anunciado como la estrella del proyecto en 2016, ahora asumirá también el reto de la dirección, luego de su debut en ‘Creed 3′.

Esta película será la tercera versión de The Thomas Crown Affair. La versión original de 1968, protagonizada por Steve McQueen, es recordada por su sofisticada trama de crimen romántico. Luego, en 1999, Pierce Brosnan y Rene Russo revivieron la historia en un exitoso remake.

Aunque los detalles de la trama del nuevo filme aún no han sido revelados, se espera que siga la misma línea de suspenso y romance que caracterizó a las versiones anteriores. El guion estará a cargo de Drew Pearce, con un borrador inicial escrito por Wes Tooke y Justin Britt-Gibson.

Michael B. Jordan no solo actuará y dirigirá, sino que también producirá la película a través de su productora Outlier Society, junto a Elizabeth Raposo. Patrick McCormick y Marc Toberoff también están confirmados como productores, mientras que Alan Trustman, guionista de la versión original de 1968, será productor ejecutivo. Esta versión tendrá un lanzamiento mundial en cines, lo que subraya el gran respaldo que tiene este proyecto.

Ascenso como director

Este será el segundo trabajo de Jordan como director, tras su debut con Creed III, que fue un gran éxito de taquilla, recaudando 276 millones de dólares a nivel mundial. Jordan ha descrito la experiencia de dirigir como transformadora y ha expresado su deseo de continuar expandiendo sus habilidades detrás de cámaras.

Con varios proyectos en desarrollo, como una película basada en Rainbow Six y una secuela de I Am Legend junto a Will Smith, Michael B. Jordan sigue consolidándose, según muchos fanáticos de sus obras, como una de las figuras más influyentes en la industria del cine.