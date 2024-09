Cardi B mostró orgullosa a su tercera hija: “La cosita más bonita”

Después de pocas semanas de anunciar su embarazo, la rapera Cardi B informó este jueves el nacimiento de su tercera hija, mostrándose en fotos con la bebé, y otros momentos íntimos en familia durante y después del alumbramiento.

La cantante notificó a través de su cuenta en Instagram que el nacimiento fue el pasado 7 de septiembre. “ La cosita más bonita 9/7/24 ″, escribió con emojis de flores y corazones rojos, acompañando una serie de fotografías sobre este tan importante momento.

En la primera foto, Cardi B, de 31 años, se muestra sonriente con su bebé en brazos sobre la cama de hospital. Con un maquillaje muy natural, la rapera se ve con la vía intravenosa en su mano izquierda, mientras su bebé luce un gorro rosado que evidencia que es una niña.

En otra foto, se ve al padre de sus hijos, el rapero Offset cargando a la recién nacida, y compartiendo con los dos mayores: Kulture, de 6 años, y Wave, de 2, mientras Cardi B los ve desde la cama. En otras imágenes, se parecía a la rapera cargando a su bebé y amamantándola, y en la última se observa su rostro sufriendo los dolores del parto, su cabeza está sobre una almohada con una cubierta del NYU Langone Health.

El medio All Hip Hop informó que se trató de un parto inducido.

Cardi B y Offset con sus hijos

Cardi B anunció su embarazo el pasado 1 de agosto, poco después de que notificó sobre su divorcio con Offset.

“¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada con vosotros, me habéis traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder! ¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil tomar los giros, giros y pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me habéis mostrado por qué vale la pena seguir adelante!”, informó la cantante con una fotos de ella, mostrando su barriga de embarazo.