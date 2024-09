“Fue muy grosera”, actor Ian McKellen contó su experiencia con la reina Isabel II

El actor Sir Ian McKellen, muy conocido por sus papeles del mago Gandalf en ‘El Señor de los Anillos y como Magneto en ‘X-Men’ hizo un comentario negativo sobre la fallecida reina Isabel, lo que ha desatado una ola de criticas en su contra.

La monarca le confirió en 1991 el título caballero por sus servicios a las artes escénicas y en 2008, le otorgó el nombramiento de Compañero de Honor por sus servicios al teatro y la igualdad. Sin embargo, la opinión que el afamado actor tiene de ella no es muy buena, pues la calificó como “muy grosera”.

“ Estoy seguro de que al final (la reina) se enojó mucho. Y en las pocas ocasiones en que me encontré con ella fue bastante grosera. Cuando recibí una medalla por actuar, me dijo: ‘Llevas haciendo esto mucho tiempo’. Yo le respondí: ‘Bueno, no tanto como usted’. Me dedicó una sonrisa de oreja a oreja, pero luego me dijo: ‘¿Hay alguien que siga yendo al teatro?’. Eso es de muy mala educación cuando le estás dando a alguien una medalla por actuar. Significaba: ‘¿A alguien le importas? porque a mí no. Ahora vete’ ”, expresó Sir Ian McKellen en entrevista a The Times.

Sir Ian McKellen y las críticas por su comentarios sobre la reina Isabel II

El comentario de Sir Ian McKellen sobre la reina Isabel II desató toda una polémica en su contra. Los defensores de la monarca lo retaron, diciéndole que si es tan mala la opinión que tiene de ella, por qué no devuelve los títulos que le dio.

“Quizá si Sir Ian se sintió tan menospreciado por la reina podría pensar en devolver su título de caballero, aunque quizá se arrepienta en el futuro”, dijo a Daily Express, Margaret Holder, biógrafa de la realeza.

Dickie Arbiter, antiguo portavoz oficial de la difunta reina, expuso que Sir Ian McKellen fue “grosero y exagerado” al referirse a Isabel II.

“Si eso es lo que pensaba, ¿por qué aceptó el honor? Fue un ataque sarcástico que no se esperaba de un hombre inteligente de tal talla. La pregunta es: ‘¿Realmente dijo eso la difunta reina?’ y, si es así, ¿por qué salir con eso ahora? Un golpe bajo”, cuestionó Arbiter.