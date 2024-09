Angelina Jolie: “Los extremos de la condición humana son los que necesitamos comprender”

Angelina Jolie regresa como directora con la cinta ‘Sin sangre’ (‘Without Blood’). En el pasado, Jolie dirigió ‘In the Land of Blood and Honey’ (2011), ‘Unbroken’ (2014), ‘By the Sea’ (2015) y ‘First They Killed My Father’ en 2017.

PUBLICIDAD

De las cinco películas que ha dirigido Angelina Jolie, cuatro hablan sobre un tema relacionado con la guerra. Su último trabajo, ‘Sin sangre’, profundiza directamente en las inquietantes secuelas de una masacre. “Creo que las historias sobre conflictos bélicos tienden a sacar a relucir absolutamente lo peor del comportamiento del ser humano y, a menudo, lo mejor, cuando aquellos que luchan se elevan por encima de los que solo quieren matar”, dijo Jolie durante una entrevista en el Festival de Toronto donde ha llegado a presentar su película.

“Creo que las historias sobre conflictos bélicos tienden a sacar a relucir absolutamente lo peor del comportamiento del ser humano y, a menudo, lo mejor, cuando aquellos que luchan se elevan por encima de los que solo quieren matar” — Angelina Jolie, sobre su cinta ‘Sin Sangre’.

“Como artistas, gran parte de nuestro trabajo es estudiar lo que es el ser humano. Para mí, los extremos de la condición humana son los que necesitamos comprender y lo que nos atrae. Ciertamente soy alguien que, al viajar y realizar trabajos humanitarios en persona, siempre me he preguntado por qué y cómo”, agregó la actriz y directora.

A Jolie se sumaron en el estreno las estrellas de la película, los actores mexicanos Salma Hayek Pinault y Demián Bichir, quienes interpretan a Nina y Tito, respectivamente, dos personas que en años anteriores estuvieron en lados opuestos de una guerra que no se especifica en la historia. Hayek Pinault, admitió que se resistió a firmar este trabajo de Jolie. “Tenía miedo de interpretar este papel. No me lancé inmediatamente porque Nina sufre mucho. Tuve que ir allí y sufrir durante todo el tiempo del rodaje. No se puede expulsar el dolor. Hay que mantenerlo hirviendo, hirviendo, hirviendo durante horas, días, semanas. Me aterrorizó entrar en ese espacio, y no quería hacerlo. Cuanto más hablábamos de ello, Angelina y yo, más comencé a ver mis propios traumas, los traumas de las personas que conozco, personas que están cerca de mi. Con este personaje, que era tan extraño al principio y al que no quería dar la bienvenida, he cambiado. Es un papel que conecta con muchas mujeres, incluso si no estás viviendo una posguerra. A todos nos han dejado de lado y de todos se ha abusado de una forma u otra”.

“Tenía miedo de interpretar este papel. No me lancé inmediatamente porque Nina sufre mucho. Tuve que ir allí y sufrir durante todo el tiempo del rodaje. No se puede expulsar el dolor” — Salma Hayek, sobre su personaje.

La estrella mexicana también compartió que Jolie, quien escribió y dirigió este drama basado en el libro de 2002 de Alessandro Baricco, “me hizo sentir como en casa. Me sorprendió, a pesar de que somos amigas cercanas, pero me sorprendió lo cálida, generosa y amable que fue como directora con los actores. Fue realmente extraordinario. He trabajado con grandes directores que están muy centrados, pero tal vez porque ella también es actriz, nos dio lo que tal vez deseaba que alguien hubiera hecho por ella, eso fue lo que hizo por nosotros” apuntó Salma.

Para Bichir, nominado al Oscar como mejor actor por ‘A Better Life’ en 2011, Jolie le ofreció las herramientas necesarias para escalar las alturas emocionales de la película. “Lo que consiguió fue crear la atmósfera perfecta para permitirnos llegar a la cima”, dijo mientras se volvía hacia Jolie. “Fue como ir al Monte Everest por primera vez, sin saber lo que te ibas a encontrar. Lo que hizo Angelina fue equiparnos muy bien con el calzado y las chaquetas adecuadas para que subieras y fueras libre”.

“Fue como ir al Monte Everest por primera vez, sin saber lo que te ibas a encontrar. Lo que hizo Angelina fue equiparnos muy bien con el calzado y las chaquetas adecuadas para que subieras y fueras libre” — Demián Bichir, actor mexicano

Jolie, que recibió un premio en Toronto, también promociona la cinta ‘Maria’ tras su paso por el Festival de Venecia, donde la ganadora del Oscar por ‘Girl, Interrupted’ interpreta a la icónica cantante de ópera Maria Callas. La película no forma parte de la programación oficial de TIFF, pero Netflix proyectó ‘Maria’ para algunos invitados el domingo, y Jolie la presentó.

PUBLICIDAD

“Hacia el final de su vida, Maria (Callas) tuvo momentos álgidos, donde podía sentir que conectaba con la música, y luego tuvo momentos en los que sintió que no podía, y eso la rompió porque no entendía cómo podía perder esa conexión”.

La película biográfica María de Pablo Larraín, basada en relatos reales, cuenta la tumultuosa, hermosa y trágica historia de la vida de la mejor cantante de ópera del mundo, revivida y reinventada durante sus últimos días en el París de los años 70.