Kate Winslet considera que las arrugas son “increíblemente hermosas”

Kate Winslet en el estreno de "The Regime" de HBO en el Museo Estadounidense de Historia Natural el lunes 26 de febrero de 2024, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La reconocida actriz Kate Winslet, conocida por su icónica actuación en Titanic, ha compartido una visión refrescante sobre la belleza femenina a medida que se envejece. A sus 48 años, Winslet afirmó en una reciente entrevista con Harper’s Bazaar UK que encuentra las arrugas “increíblemente hermosas” y cree que las mujeres se vuelven más bonitas con el tiempo.

“Las mujeres se vuelven más hermosas a medida que envejecen, sin duda”, declaró la actriz. Para ella, el envejecimiento aporta un carácter único a los rostros, haciéndolos más expresivos y auténticos. “Nuestros rostros se convierten más en lo que somos, se ajustan mejor a nuestra estructura ósea, tienen más vida, más historia”. Winslet destacó que las arrugas alrededor de los ojos y en las manos son especialmente encantadoras, al representar las experiencias vividas y el paso del tiempo.

No obstante, la actriz subrayó que su percepción de la belleza no solo se basa en el exterior. “También he aprendido que es importante cuidarse desde adentro”, afirmó. Winslet hizo énfasis en la importancia de la salud mental y emocional, argumentando que la forma en que nos sentimos internamente influye directamente en cómo nos perciben los demás. “La belleza es más una sensación que lo que vemos”, explicó.

Winslet también reflexionó sobre la evolución de la industria del cine y la sociedad en términos de cómo se trata a las mujeres y cómo se les permite expresar su voz. Recordó que, al comienzo de su carrera, era difícil para las mujeres hablar abiertamente sobre cualquier incomodidad en los rodajes, ya que a menudo se percibía como una queja. Sin embargo, con los movimientos como #MeToo, ha habido un cambio positivo en Hollywood, abriendo oportunidades para mujeres de todas las edades y alentando a que usen su voz de manera poderosa.