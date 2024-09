La segunda temporada de La casa de los famosos México sigue siendo el centro de atención para muchos espectadores, pero también ha generado fuertes opiniones divididas en redes sociales. Mientras miles de fans siguen apasionadamente las polémicas entre el “Team Mar” y el “Team Tierra”, otros cuestionan si el programa está distrayendo a la gente de problemas sociales y políticos más serios en el país. Entre los críticos más destacados se encuentra Eugenio Derbez, quien, fiel a su estilo, lanzó una indirecta que ha causado una verdadera tormenta en redes.

En un video compartido en su perfil de Instagram, el famoso comediante expresó su inquietud por la división que percibe en México. “Pocas veces hago videos de este tipo, pero creo que es importante alzar la voz. Veo a México dividido, incendiado, y todo por la mala información”, comenzó diciendo. Sin embargo, lo que parecía ser un comentario serio sobre la situación actual del país, rápidamente se transformó en una crítica ingeniosa dirigida al popular reality show de Televisa.

Eugenio Derbez sobre ‘La casa de los famosos México’: “No he visto ni un capítulo”

Con sarcasmo, Derbez hizo un giro inesperado en su discurso, dirigiéndose a los fans del programa: “Necesitamos estar bien informados para tomar decisiones correctas, como si Mayito bailó el gallinazo, si Adrián Marcelo dijo algo del otro... cosas importantes”, dijo con humor, haciendo alusión a los temas triviales que dominan las conversaciones en torno al reality. Además, añadió que él mismo había estado “distraído” con asuntos como la economía y la Reforma Judicial, insinuando que estos problemas pasaban desapercibidos mientras la gente se concentraba en La casa de los famosos.

Con un toque de ironía, el actor y productor reconoció: “Es culpa mía. No he visto ni un capítulo porque he estado ocupado con cosas sin importancia como la devaluación del peso o la relación con Canadá... pendejadas que me tienen distraído”, concluyó, provocando una ola de reacciones inmediatas. Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios tanto a favor como en contra de su mensaje.

Algunos usuarios celebraron su humor afilado y su capacidad para hacer una crítica con gracia, mientras que otros lo acusaron de ser incongruente por no haber criticado la situación política en administraciones anteriores. Comentarios como “Eres un crack, Eugenio” y “¿Dónde estabas en sexenios pasados?” inundaron la publicación.

La intervención de Derbez ha logrado que el debate sobre el impacto de los realities como La casa de los famosos se intensifique, cuestionando cuánto influyen en la distracción de la población respecto a temas de relevancia nacional. Su crítica, aunque humorística, ha reavivado la discusión sobre el papel de los medios en la vida pública y cómo desvían la atención de los problemas urgentes del país.