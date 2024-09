“Terminator Zero”: “El juicio final” en versión anime

Streaming. El pasado 29 de agosto, Netflix estrenó el anime “Terminator Zero” para revivir y homenajear una franquicia que está agotada.

PUBLICIDAD

Terminator Zero

Sin enfocarse en Sarah o John Connor, la franquicia busca nuevos personajes y refrescar un clásico que está atrapado en un bucle temporal.

Terminator, que no es más que nuestra fascinación por las máquinas y el apocalipsis mundial, aún no encuentra en sus películas un final satisfactorio entre Skynet o la humanidad que no sea la adaptación.

Así que, por qué no explorar otra visión. Esa empezó en el 2021 cuando las productoras Skydance, Production I.G y Netflix reclutaron al guionista y cineasta Mattson Tomlin para hacerse cargo del proyecto. Tomlin tiene créditos como guionista en varias películas y series y fue anunciado para colaborar en el guion de la secuela de “The Batman” en el universo de Matt Reeves.

La otra versión de la historia

La serie se traslada a Japón y conocemos al científico Malcolm Lee, quien creó una inteligencia artificial llamada Kokoro, que tiene las mismas características que Skynet.

Otra de las líneas narrativas es que del futuro inicia el duelo de búsqueda entre un Terminator y una rebelde. Ambos tienen la misión de encontrar a los 3 hijos de Malcolm porque saben la importancia de Kokoro.

PUBLICIDAD

“Terminator Zero” es una introducción para un nuevo público que está fascinado con la tecnología y la temática del apocalipsis inacabado que James Cameron inició en 1984.

Entre lo mejor de la serie apreciamos la acción, la violencia, el detalle y la fotografía. Su guion contiene una propuesta de conflictos existenciales sobre la guerra y la fascinación humana con la autodestrucción. Además, Kokoro, como inteligencia artificial que es, busca respuestas y quiere saber su papel en la ecuación, ya que concuerda con Skynet que el exterminio de la especie pondría fin a la guerra.

La temporada de ocho capítulos busca revitalizar la franquicia. Sin ser un refrito, “Terminator Zero” es otra dimensión aunque de pronto se tropieza con tramas comunes. Un plus es que la animación japonesa da profundidad y credibilidad a algo que está oxidado y lo logra.

Con información de Allan Martínez