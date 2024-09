“Lo mejor es llevarnos bien”, Alicia Villarreal ante divorcio de Cruz Martínez por infiel

La cantante Alicia Villarreal confirmó ante los medios de comunicación su divorcio del músico Cruz Martínez, afirmando que más que un papel, se trata de un proceso, por el que está pasando, y que pretende hacerlo de la mejor por el bienestar de los dos hijos que tienen en común.

“A través de tantos años, en los matrimonios siempre hay altibajos. Quiero decirles que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento yo me encuentro atravesando por él (...) Para llegar a eso se hizo todo el procedimiento, no se pueden tomar decisiones tan precipitadas (...) Tengo una familia, tengo unos hijos, y como mujer responsable, como artista, a veces es difícil sobrellevar toda esta historia. Pero la gente que ha crecido conmigo, con ‘la güerita consentida’ me conocen desde niña. Y ya he aprendido a ser esta mujer que soy hoy en día”, dijo la cantante ante los medios en el marco del anuncio de su próximo concierto en la Ciudad de México.

Aunque se mantuvo serena y con la mayor entereza posible, Alicia Villarreal reconoció que está en pleno proceso, tras 21 años de matrimonio con Cruz Martínez, de quien se separó por una infidelidad de la que ella se enteró a través de los medios.

Cruz Martínez es captado junto a otra mujer Instagram: @eloisaguajardo (Instagram: @eloisaguajardo)

“ Es importante mostrarle a mis hijos, a mi hija, que puedo y me siento bien. Estoy bien y estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer (...) Mis hijos tienen unos padres públicos, demasiado, y las decisiones de nosotros pueden afectarles. Creo que lo mejor (entre Cruz y yo) es llevarnos bien. Por ahora, nos estamos concentrando en nuestros propios caminos y seguiremos adelante ”, manifestó la exintegrante del Grupo Límite.

Alicia Villarreal y sus hijos

Alicia Villarreal, de 53 años, tiene a su hija Melanie Carmona, a quien tuvo durante su matrimonio con el futbolista Arturo Carmona, con quien estuvo casada entre 1998 y 2002. Dos años después, ella hizo pública su relación con Cruz Martínez, con quien tuvo a sus hijos Cruz Ángelo Martínez y Félix Estefano Martínez, de 19 y 17 años.

Aunque la artista acaba de confirmar el divorcio, supuestamente ya tenían dos años separados.

“Están separados desde hace más de 2 años. Viven en la misma casa, pero no hacen vida de pareja. Se acabó el amor por cosas que solo ellos saben. Nunca quisieron decirlo. Entonces siguen jugando a la casita”, dijo una fuente a TV Notas.

Se maneja que hace años, el músico le fue infiel y tuvo un hijo con otra mujer, pero Alicia lo perdonó.