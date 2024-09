Las reglas que Kim Kardashian le hizo firmar a su hijo como contrato

Kim Kardashian se vio obligada a hacer que su hijo Saint West firmara un contrato comprometiéndose con una serie de reglas que debe cumplir, o de lo contrario, será fuertemente sancionado. El detalle está en que el niño, de ocho años, ya quiere seguir los pasos de sus padres y hacerse famoso con un canal de Youtube, motivo por el cual, su madre está vigilando cada uno de sus pasos.

El pequeño Saint, a quien Kim tuvo con Kanye Oeste, quiere activar su propio canal de Youtube, y su madre lo apoya, solo que debe hacerlo bajo estrictas normas, estos lineamientos son una manera de la modelo y empresaria de garantizar su privacidad y la de su familia, así como la seguridad de su pequeño, quien como todo niño, debe ser protegido ante los riesgos del Internet.

La primera regla es no difundir información personal de la familia, otra es no filmar a su hermana North West, mientras música, ya que ella está trabajando en su primer álbum ‘Elementary School Dropout’.

“ Yo, Saint West, acepto seguir las reglas de mi madre para tener un canal de YouTube. No se me permite comentar ninguna información personal de la familia. No se me permite filmar ninguna información personal. No se me permite filmar mientras North graba música ”, decía el contrato, escrito a mano por el niño en una hoja de cuaderno, difundida por su madre en Instagram.

Kim Kardashian aprobó el canal de Youtube a su hijo Saint

Kim Kardashian junto a su hijo Saint (fotos suministradas)

El contrato incluye otras tres normas: “ Debo mostrarle a mi madre o tutor todos los videos antes de publicarlos. Doy permiso a cualquier adulto si mamá dice que elimine mi video por cualquier motivo. Si no escucho todas las reglas, mi madre podría hacer que mi página sea privada o eliminar mi cuenta ”.

El niño firmó la hoja de cuaderno en la parte inferior. Junto a la imagen de la carta con las normas, Kim Kardashian en Instagram: “Saint firmó un contrato sólido para este canal de YouTube. Será mejor que no se rompa”.

La modelo expuso que tras la firma de este contrato, autorizó a su hijo para abrir su propio canal de Youtube. Compartiendo una captura de pantalla del canal, invitó a los usuarios a unirse.

“¡Finalmente permití que Saint tuviera un canal de YouTube después de firmar un extenso contrato! Por favor suscríbete!!!”, escribió Kim.