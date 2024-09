En La Casa de los Famosos México, un momento de gran emoción se vivió cuando Gala Montes y Briggitte Bozzo decidieron enfrentar sus sentimientos y aclarar malentendidos que habían surgido en los últimos días. La tensión había aumentado después de una acalorada discusión entre Gala y Adrián Marcelo el 3 de septiembre, en la que la actriz sintió que ninguno de sus compañeros la defendió. Esto generó un sentimiento de soledad y frustración en ella, lo que detonó una profunda conversación entre las dos.

Gala Montes, visiblemente afectada, recriminó a sus compañeros por no haberla apoyado en el momento de la disputa, lo que llevó a Arath de la Torre a pedirle disculpas. Le prometió que, de ahora en adelante, siempre estaría a su lado para brindarle apoyo. Sin embargo, la verdadera reconciliación ocurrió cuando Briggitte Bozzo, se acercó a Gala para pedirle perdón.

Briggitte Bozzo a Gala Montes: “Perdóname, te prometo que no volveré a quedarme callada”

Briggitte, notablemente emocionada, le explicó a Gala que su intención había sido ayudarla, pero que en ese momento no supo cómo actuar. “Perdóname, te prometo que no volveré a quedarme callada. No es solo por ti, es por cualquiera que te haga daño. Lo prometo”, le aseguró Bozzo, demostrando su genuina preocupación por la actriz. Gala Montes, conmovida por las palabras de Briggitte, aceptó sus disculpas y expresó que entiende que cada persona reacciona de manera diferente en situaciones de conflicto.

Aun así, confesó que lo que realmente le dolió fue el sentimiento de tener que defenderse sola, algo que conectó con sus propias experiencias y traumas del pasado. “Solo son traumas que se potencializan aquí adentro… Me da coraje porque así soy con la gente que quiero, y de pronto no recibir lo mismo me remonta a esos traumas”, dijo Gala, quien no pudo contener las lágrimas durante la conversación.

Briggitte confesó que el valor de Gala la está inspirando y ayudando a fortalecerse. “Estoy aprendiendo mucho de ti, y aunque a veces lloro, este proceso me está enseñando cosas que me harán más fuerte”, concluyó. Este conmovedor momento marcó un nuevo comienzo para ambas dentro de la casa, y dejó una poderosa lección sobre el valor de la amistad y la importancia de expresar los sentimientos.