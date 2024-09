Sydney Sweeney confirmó su participación en la nueva temporada de Euphoria: “Estoy muy emocionada de volver a Cassie”

Sydney Sweeney, quien se ha convertido en una de las estrellas más destacadas de la televisión, está mostrando una gran emoción por el regreso de la serie de HBO, Euphoria. La actriz, conocida por su papel de Cassie Howard, ha compartido su entusiasmo por la nueva temporada, que comenzará a filmarse en enero de 2025.

En una reciente entrevista con People magazine, Sweeney expresó su entusiasmo por retomar su papel en la serie dramática.

“Estoy muy emocionada por volver a interpretar a Cassie. Ella es definitivamente uno de los personajes más especiales para mí y amo a mi familia de Euphoria, así que estoy ansiosa por ello.” Dijo demostrando un profundo apego a su personaje y al elenco de la serie, que también incluye a Zendaya, Jacob Elordi, Alexa Demie, Maude Apatow y Hunter Schafer.

Lo que viene para Cassie

Sweeney también reveló sus expectativas para la próxima temporada. La actriz anticipa que la serie profundizará en los aspectos más oscuros de Cassie, un personaje que ha capturado la atención de los espectadores con sus complejidades emocionales.

“Me encanta la Cassie loca, así que cuanto más loca, mejor para mí”, dijo Sweeney. Aunque su entusiasmo es palpable, la actriz admitió que no tiene información detallada sobre la trama de la nueva temporada. “Honestamente, no sé nada sobre ella”, agregó cuando se le preguntó sobre posibles avances o detalles.

El final de la segunda temporada en 2022 dejó a los fanáticos con una impresión duradera, especialmente con el dramático momento en que Cassie, furiosa por su ruptura con Nate, interrumpió una producción teatral y se enfrentó a Maddy en el escenario. Este tipo de intensidad emocional es lo que Sweeney espera que continúe en la nueva temporada.

Proyectos recientes

Fuera de Euphoria, Sweeney ha estado ocupada con otros proyectos. Ha aparecido en la aclamada serie The White Lotus y en el drama Reality, donde interpretó a la informante Reality Winner bajo la dirección de Tina Satter.

Además, co-protagonizó con Glen Powell en la comedia romántica Anyone But You, que se estrenó en 2023. La carrera de Sweeney sigue en ascenso, y su regreso a Euphoria es uno de los eventos más anticipados en el mundo de la televisión.