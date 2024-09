Shakira conmueve en redes con IA y reflexivo mensaje abrazando a su ‘yo’ adolescente

Shakira se unió a la tendencia de varios famosos, abrazando a su ‘yo’ del pasado, gracias a la Inteligencia Artificial (IA). La cantautora colombiana publicó en sus redes un emotivo y reflexivo video en el que su ‘yo’ del 2024 abraza a su ‘yo’ adolescente.

PUBLICIDAD

“ Muchas veces esta niña le dio fuerzas a la mujer para seguir. ¡Hoy más que nunca la abrazo!” , escribió Shakira con un video en el que se le ve sonriente, abrazando a su ‘yo’ adolescente, cuando tenía su cabellera larga y negra. Ambas se abrazan y sonríen, mirando a la cámara, mientras de fondo se escucha su canción ‘Cómo dónde y cuándo’.

“El tiempo se va volando. Cuando se pasa bien, eh, eh. No importa cómo, dónde y cuándo, lo que importa es con quién…. Ya vi que el pasado es un cero a la izquierda, solo es el futuro lo que se recuerda. Me quité lo que me pesaba, ya me siento con fuerza”, es parte de la letra del tema que Shakira usó para el video son ‘yo’ del pasado.

El abrazo a sus ‘yo’ del pasado es una tendencia que se ha venido difundiendo con famosos, utilizando IA, impresionando de cómo ellos mismos interactúan con su imagen del pasado. El mensaje es aleccionador.

Shakira y sus proyectos

En este momento, Shakira sigue concentrada en sus hijos, sus padres y en su carrera musical, lo que le ha servido de terapia ante la ruptura con Gerard Piqué. Recientemente, logró vender su mansión en Miami, a donde se había mudado tras irse de Barcelona. Se dice que la vendió por 17 millones de dólares a un reconocido actor de Hollywood, aunque no se sabe a quién.

La gran pregunta tras la venta de su lujosa casa es ¿Dónde vivirá Shakira? Mientras tanto, ella sigue facturando a través de las plataformas digitales con las miles de reproducciones de sus más recientes canciones como parte de la saga contra Piqué.

En junio pasado, la cantante dijo a la revista Rolling Stone, que lo peor de su sufrimiento por la separación del padre de sus hijos, ya pasó, y que todo ese proceso, le permitió encontrarse nuevamente con ella misma.

El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida, y a veces me impedía funcionar… Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí”, confesó al citado medio, al que también dijo: “Al encontrar esta libertad, también me encontré a mí misma… Este ha sido un viaje de vuelta a mí misma, y el camino fue a través de mi música. Estoy en un momento en el que ya pasó lo peor, y este proceso despertó en mí un nuevo sentido de autonomía e independencia”.