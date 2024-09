El enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre ha generado gran expectación entre los seguidores de La Casa de los Famosos México. Tras la sorpresiva eliminación de Gomita, Adrián Marcelo no dudó en lanzar una advertencia directa a Arath, dejando claro que el juego se pondrá “más duro” a medida que avancen las semanas.

En un tono firme, Adrián Marcelo expresó su preocupación por la intensidad que tomaría el juego y recomendó a Arath que se prepare para los próximos posicionamientos, ya que, según él, no serán amistosos. “No es una amenaza”, aclaró el regiomontano, pero insistió en que Arath debería evitar colocarse detrás de él en las galas siguientes.

Lo que dijo Adrián Marcelo sobre los hijos de Arath De la Torre en La casa de los famosos México

La tensión se hizo palpable cuando Adrián Marcelo comentó que “si eres inteligente, no te vas a volver a poner enfrente de mí”, dejando en claro que su estrategia será agresiva y sin concesiones. Lo más impactante de sus declaraciones fue cuando se refirió a los hijos de Arath, sugiriendo que el conductor les pida que no vean el programa en el futuro.

“Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo que evites pararte frente a mí en el siguiente posicionamiento”, advirtió Adrián Marcelo, sugiriendo que lo que está por venir podría no ser apto para los ojos de sus hijos. Su mensaje fue contundente: “Yo no tengo nada que perder, no quería llevarlo a eso, no es amenaza”.

Arath de la Torre, visiblemente afectado, no tardó en responder “¿De plano? Sí es amenaza... Tú me diste la mano y me pateaste la vez pasada”, sentenció Arath, marcando un claro distanciamiento entre ambos.

Andrea Legarreta, conductora de Hoy, reaccionó a la situación, haciendo un llamado a la familia de Adrián Marcelo. “Y bueno, volvemos a lo mismo, este tipo aconsejándole a Arath que le diga a sus hijos que no vean lo que va a suceder la siguiente semana , lo amenazó, por el tipo de agresión que va a tener en contra de él, lo que debería aconsejarle (Adrián Marcelo) es a su familia que no vean el programa, porque si hay tanto amor hacia él, tanto creen en él, tantas porras le echan, tanto lo aman, creo que él tendría que analizar qué es lo que está pensando su gente, porque en verdad sus niveles de maldad son terribles, lo siento mucho por ellos”.

Este episodio ha dejado claro que La Casa de los Famosos México se está convirtiendo en un campo de batalla emocional, donde las palabras pueden ser tan poderosas como las acciones, y donde los límites entre el entretenimiento y la realidad se difuminan cada vez más.