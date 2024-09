Jennifer López ha vuelto a captar la atención de sus seguidores con un mensaje sutil pero potente dirigido a su exesposo, Ben Affleck, en medio de su divorcio. El sábado, López compartió un carrusel de fotos de fin de agosto en su cuenta de Instagram, que incluía una imagen de una camiseta con una cita significativa del poeta R.H. Sin: “She’s in bloom and unbothered out of reach and at peace” (“Está floreciendo tranquila, fuera de alcance y en paz”).

Este mensaje, claramente intencionado, sugiere que J.Lo ha encontrado una nueva serenidad y equilibrio en su vida, a pesar del tumulto de su separación. El propio poeta comentó en la publicación de López, escribiendo: “I gotta send you the shirt” (“Tengo que enviarte la camiseta”), subrayando la relevancia del mensaje para su situación actual.

El mensaje de Jennifer López a Ben Affleck a través de una camiseta en medio de su divorcio

Además, en la segunda imagen del carrusel, López mostró otro mantra que parecía estar dirigido a su ex: “Everything is unfolding in divine order” (“Todo se está desarrollando en orden divino”). Este pensamiento refleja una aceptación del curso natural de los eventos, sugiriendo que López ha abrazado la idea de que todo sucede por una razón y en su debido tiempo.

Está retomando su vida después del divorcio (Instagram)

La publicación llega después de que López solicitara el divorcio de Affleck el 20 de agosto, en lo que habría sido su segundo aniversario de bodas. Aunque mencionó el 26 de abril como la fecha oficial de separación en los documentos judiciales, su Instagram parece mostrar que pasó la mayor parte del verano lejos de su ex, celebrando incluso su 55 cumpleaños en julio con una extravagante fiesta temática de “Bridgerton”, sin la presencia de Affleck.

Según una fuente cercana, “Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no ha mostrado señales de querer continuar con su matrimonio.” Con esto en mente, parece que López está priorizando su bienestar y estabilidad emocional, demostrando que está lista para seguir adelante, tranquila y en paz.