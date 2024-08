Por fin regresa la segunda temporada de ‘Los Anillos del Poder’ a Amazon Prime

En la segunda temporada de ‘El Señor de los Anillos: Anillos de Poder’, Sauron ha regresado. Expulsado por Galadriel, sin ejército ni aliados, el Señor Oscuro asciende en su poder confiando en su astucia para reconstruir su fuerza y supervisar la creación de los Anillos de Poder, que le permitirán unir a todos los pueblos de la Tierra Media a su voluntad siniestra.

“Vamos a extender la historia en la segunda temporada con respecto a lo que ocurrió en la primera. Si en la primera temporada nos dedicamos a construir la base e ilustrar la especificidad de cada uno de los mundos, en la segunda entramos de lleno en una nueva era que sin duda va a sorprender a los fans” apuntó Walker que en la serie da vida a Gil-galad. Según su estilo de liderazgo uno de los aspectos más convincentes de su personaje. “Es el tipo de líder que hoy desearíamos tener”, señala Walker, señalando que la experiencia y la paciencia de Gil-galad lo convierten en un gobernante que busca la paz pero que no tiene miedo de luchar cuando es necesario.

Basándose en el alcance épico y la ambición de la primera temporada, la nueva temporada sumerge incluso a sus personajes más queridos y vulnerables en una creciente marea de oscuridad, desafiando a cada uno a encontrar su lugar en un mundo que está cada vez más al borde de la calamidad. Elfos y enanos, orcos y hombres, magos y Harfoots... A medida que las amistades se tensan y los reinos comienzan a fracturarse, las fuerzas de la buena voluntad luchan cada vez más valientemente para aferrarse a lo que más les importa a ellos, cuidarse unos a otros. “Esencialmente, en la primera temporada nos preguntamos qué estaba sucediendo con la oscuridad y en la segunda la oscuridad ha llegado. Hay que enfrentar la música y ponerse los guantes” nos dijo Ismael Cruz Cordova.

El actor, después de hacer historia convertido en el primer actor latino en interpretar a un elfo en el universo de ‘El señor de los anillos’, levantó su voz contra los que se han dedicado a criticar a Amazon por su incorporación al elenco y así nos lo contó hace un año cuando le entrevistamos por primera vez: “mi papel ha causado mucha polémica, una división increíble y he tenido que mantenerme centrado. Yo creo en el personaje y sé cómo lo he interpretado. Estoy convencido de mi trabajo y sabía que iba a ocurrir lo que ha ocurrido, pero ha habido mucha vileza en ese sentido”.

La estrella de ‘Los Anillos del Poder’ enfrentó una reacción violenta por su elección como el guerrero elfo Arrondir en la serie de fantasía épica de Amazon. “Es difícil enfrentar tantos ataques si no lo ves venir. Yo lo veía venir de lejos, pero a la misma vez soy humano. Yo tengo mi jornada de salud mental, mi terapia, medito, escribo, estaba fuerte para encarar todo esto, pero me parece importante reconocerme vulnerable, porque sí me afectó. Sí me restó energía porque ha sido muy tóxico. Lo que no saben los críticos es que la toxicidad también me galvaniza porque a mi no me van a callar”.

Reflexionando sobre la empatía en los libros de Tolkien, el actor reconoce que la serie intenta unir diversas comunidades y así aparece en esta segunda temporada. “Creo que la empatía es algo que tenemos que cuidar. Desafortunadamente es algo que ponemos a prueba cada día por falta de práctica. Debemos involucrarnos y comprometernos con ella. Solo espero que con mi arte, con nuestro arte, podamos ser capaces de ayudar a la gente a ejercitarla. Nosotros ponernos un espejo frente a la cara de la gente y les ayudamos a hacerse preguntas importantes que nos ayuden a mover el barco de la empatía”.

Un barco que también está transformando a los protagonistas de la serie, empezando por el mismo Ismael. “No hay manera de interpretar una serie tan masiva y enorme como esta para el público y la cultura sin sentirse afectado y transformado por ella. Enfrentamos una literatura preciosa, pero también una enorme cantidad de seguidores de los libros y la serie. Por virtud de eso, tu vida se transforma de muchas maneras. Nosotros estamos llamados a ser la imagen de algo muy importante. Volviendo a lo que preguntabas esto nos hace tener mucha más empatía con nosotros y con el público” nos confiesa Ismael.

No fue una sorpresa que la serie fuera renovada considerando que la primera temporada batió récords para Prime Video, marcando su mejor debut hasta la fecha. La serie se ha convertido en uno de los originales más exitosos del servicio de streaming y ha sido visto por más de 100 millones de personas en todo el mundo. Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios, dijo en un comunicado: “Seguimos sorprendidos por el alcance y la escala de su visión y el enorme éxito global logrado por ‘Anillos de Poder’ en su primera temporada. Estamos ansiosos por que los clientes de Prime Video experimenten la aventura épica y el drama de alto riesgo que JD y Patrick continúan construyendo a lo largo de la segunda temporada y más allá”.

Los fanáticos estarán emocionados de saber que Tom Bombadil, uno de los favoritos del material original, finalmente cobrará vida en la pantalla, como un personaje adicional para la segunda temporada. “Uno de los grandes efectos secundarios de la serie es poder trabajar con este grupo de gente que también son fanáticos de los libros. Sé que en estas entrevistas escuchas a muchos actores diciendo lo bien que se llevan en el rodaje, aunque no sea verdad. En este contexto, es cierto, realmente nos llevamos bien y tenemos el mismo tipo de ideas. Todos pensamos de la misma manera. Estoy deseando que el público vea la serie que por cierto se estrena el 29 de agosto. Esperemos que la gente quiera celebrar nuestro trabajo”, terminó diciendo Benjamin Walker.

La primera temporada de ‘El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder’ es la temporada de televisión más cara jamás creada. Un hecho que, por supuesto, se hizo visible en las impresionantes imágenes y el mundo detallado que lograron crear durante el rodaje en Nueva Zelanda. Ahora, con el rodaje de la segunda temporada trasladado al Reino Unido, los protagonistas de la serie aseguran que su segundo año es más intenso y más oscuro. Prepárense que vienen curvas en la Tierra Media.

Mira el trailer de la segunda temporada: