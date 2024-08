Cazzu anunció su regreso a las redes sociales por este motivo

Tras su separación con Christian Nodal, Cazzu se retiró de las redes sociales, alegando que lo hacía para “desintoxicarse” ante la tensa situación por su separación de él. Después de dos meses y unos días de haberse alejado de las plataformas digitales, la cantante notificó que reaparecerá en su cuenta de TikTok este miércoles 28 de agosto.

PUBLICIDAD

Cazzu anunció su regreso a las redes por la red social china, con una transmisión en vivo para festejar el aniversario de su álbum ‘Una niña inútil’.

“ Celebramos el cuarto aniversario del álbum ‘Una niña inútil’ 🥀 un viaje por ritmos de R&B sensuales y románticos que marcaron sus corazones ”, informó la cantante argentina en su perfil de TikTok, precisando que el en vivo será de 6:00 a 6:40 de la tarde.

La reaparición de Cazzu llena de expectativa a sus fans, quienes la han defendido a capa y espada, luego de que Nodal anunció su noviazgo con Ángela Aguilar. Los comentarios no han cesado por parte de quienes acusan al mexicano de haberle sido infiel a la rapera con la hija de Pepe Aguilar, sin embargo ésta última mantiene que ella no ha hecho nada malo y que tiene limpia su conciencia.

Tras la ruptura con el padre de su hija Inti, Cazzu borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, donde actualmente solo tiene tres post: uno del 2022 y dos del 2023.

Su regreso a las redes, podría interpretarse como un amanera de que ya está mejor, tras lo “agobiante” que fue para ella, el boom de su separación con Nodal.

Cazzu y su desintoxicación

Cazzu y la pequeña Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Cazzu notificó el pasado 12 de junio que se retiraba de las redes sociales para “desintoxicarse”. Esa fue la primera vez que se pronunció después de que ella y Nodal anunciaron su ruptura el 27 de mayo.

PUBLICIDAD

“ Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trate de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa, pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso, les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que ESTOY BIEN, atravesando de la mejor manera posible ”, escribió Cazzu en un comunicado por medio de su historia en Instagram.

Agregó que “elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera… La vida no es totalmente bella o totalmente horrible, ni la gente es por completo buena o mala en un 100%, siempre hay grises y matices pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender”.