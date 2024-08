Una actriz con linaje político: ella es Kick Kennedy, la presunta nueva novia de Ben Affleck

A menos de una semana de que Jennifer Lopez solicitó formalmente su divorcio con Ben Affleck, comenzaron a circular rumores de que el actor está saliendo con Kick Kennedy, hija del excandidato presidencial Robert F. Kennedy Jr.

Page Six reseñó que Kick, de 36 años, y Ben, de 52, se conocieron a finales de la primavera, y que los han visto juntos en sitios que frecuentan las celebridades de Hollywood, como el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills. “ Les gusta pasar un buen rato ”, dijo un informante.

El citado medio dice que aún no se sabe cómo se conocieron, pero que Ben siempre ha sido el ‘crush’ de Kick.

A pesar de los fuertes rumores, hay medios que niegan la relación entre Kick Kennedy y el popular actor.

Algo que llama la atención de Kick es su parecido con Jennifer Garner exesposa de Ben y madre de sus tres hijos.

Kick Kennedy y su dinastía política en Estados Unidos

Kick Kennedy es la segunda de los seis hijos del político Robert F. Kennedy Jr., hijo de Robert Kennedy, quien era hermano del asesinado presidente John Kennedy.

A pesar de ser sobrina nieta del fallecido presidente, y de tener a toda una dinastía política, Kick se dedicó a la actuación.

Kick es hija de Robert con su primera esposa Emily Ruth Black y nació en abril de 1988. Su nombre es en honor a su tía abuela Kathleen ‘Kick’ Kennedy, quien murió a los 28 años en 1948 durante un accidente aéreo.

Su abuelo Robert Kennedy fue abogado, político y Fiscal General de Estados Unidos. Lo asesinaron en 1968.

Robert F. Kennedy Jr, padre de Kick, ha tenido una trayectoria como defensor de los derechos humanos. Fue Fiscal Jefe de Hudson Riverkeeper y abogado principal del Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Hasta hace unos días figuraba como candidato independiente y decidió “suspender” su campaña para apoyar a Donald Trump, generando la ira de su familia siempre ligada al Partido Demócrata.

A pesar de pertenecer a una de las dinastías políticas más importantes de Estados Unidos, Kick Kennedy no se ha ocupado en política y ha llevado una vida muy reservada. Estudió historia y teatro, además fue a la Universidad de Stanford. Además, estudió actuación en el Instituto Lee Strasberg en West Hollywood.

Sin embargo, en ocasiones ha participado como activista en asuntos del agua y ambientales, como su padre.

En cuanto a la actuación, ha interpretado papeles en ‘Curb Your Enthusiasm’, ‘Gossip Girl’, la película Fear and Loathing in Aspen en 2021.