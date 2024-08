Si disfrutaste de Emily in Paris y buscas series similares que puedas ver en streaming, hay varias opciones que podrían capturar tu interés con su mezcla de romance, moda y encantadores escenarios europeos. Te presento algunas recomendaciones.

Más series como Emily in Paris que puedes ver en streaming

The Bold Type (Hulu/Disney+)

Esta serie sigue a tres amigas que trabajan en una revista de moda en Nueva York. Conocida por su estilo moderno y tramas relacionadas con la moda y la vida profesional, The Bold Type ofrece una mirada fresca y empoderadora al mundo de las revistas y el crecimiento personal.

Una serie muy fresca (Agencias)

Gossip Girl (HBO Max)

Aunque más centrada en la vida de la alta sociedad neoyorquina, Gossip Girl comparte con Emily in Paris el enfoque en el glamour, el drama y las relaciones complejas. La serie original y el reciente reinicio ofrecen una visión intrigante del mundo de la moda y el lujo.

Younger (Paramount+)

Creada por el mismo equipo detrás de Sex and the City, Younger sigue la vida de una mujer de 40 años que finge ser más joven para avanzar en su carrera editorial. Con un tono divertido y dinámico, esta serie explora el mundo editorial y las relaciones en una gran ciudad, similar a Emily in Paris.

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Ambientada en los años 50 en Nueva York, sigue a una ama de casa que se convierte en comediante. Aunque el contexto histórico es diferente, el espíritu de empoderamiento y la representación vibrante de la vida urbana y las relaciones recuerdan a la atmósfera de Emily in Paris.

Una comedia inspiradora (Agencias)

Dumplin’ (Netflix)

Basada en la novela del mismo nombre, Dumplin’ sigue a una adolescente que se inscribe en un concurso de belleza para desafiar los estándares de la moda. La serie combina comedia, drama y moda en una trama que resuena con el espíritu inclusivo y audaz de Emily in Paris.

Estas series ofrecen una mezcla de moda, drama y romance que te permitirán continuar disfrutando del estilo y la narrativa que capturaron tu atención en Emily in Paris.