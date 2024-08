“¿Por qué tienen que ser tan tontos?”, Cardi B estalló contra un fan

Cardi B no tiene pelos en la lengua cuando tiene que responder ante algo que no le gusta o que le ofende. Por eso, la rapera no vaciló al contestar de forma contundente a un fan que le preguntó si se está blanqueando la piel.

“ ¿Blanquearse la piel estando embarazada? ¿Por qué tienen que ser tan tontos? ”, escribió Cardi B este jueves en su cuenta X @iamcardib con emojis de carita enojada.

Prosiguió diciendo que “¡En realidad no! Estoy embarazada, estoy un poco anémica, este bebé me está chupando toda la energía del cuerpo hasta el punto de que estoy pálida, con los ojos hundidos, las venas verdes, no puedo broncearme bajo el sol porque me acaloro muy rápido y me mareo. ¡Por favor, dejen de pensar con el cul#$%!”.

La respuesta de la artista tiene 58 mil likes, tres mil réplicas y más de 780 comentarios. Entre los mensajes de apoyo que recibió por su contestación, muchos le dieron consejos para superar la anemia durante el embarazo, otros le recomendaron no estresarse por malos comentarios.

“Yo me puse muy pálida e hinchada. No se estresen con estos trolls. Rezo por un parto seguro y sin problemas”, “felicidades por el nuevo miembro de tu familia, hermosa, Te mando mucho amor y muchas oraciones ¡¡No te estreses, mami!!! ¡No te desanimes hasta después del parto! ¡Que tengas un día bendecido!”, son algunos comentarios.

Cardi B en la dulce espera de su tercer hijo

Cardi B. Cardi B. (Redes sociales.)

Cardi B está en la espera de su tercer hijo con Offset. La pareja tiene a Kulture, de seis años, y a Wave, de dos.

La rapera, de 31 años, dio la noticia de su embarazo, horas después de que se dio a conocer su solicitud de divorcio a Offset. Se trata de la segunda petición de divorcio que le hace al también cantante. La primera fue en el 2020, pero se reconciliaron un mes después y ella retiró la demanda.

Mediáticamente, se maneja que el motivo de esta segunda solicitud de divorcio, es una infidelidad por parte del rapero.