En la reciente premier de su especial de comedia de Netflix, Adam Sandler: Love You, celebrada el martes 20 de agosto en la ciudad de Nueva York, Adam Sandler compartió un aspecto personal de su vida: cómo sus hijas, Sadie, de 18 años, y Sunny, de 15, lo motivan a tomar en serio su salud. En declaraciones exclusivas a PEOPLE, el actor de 57 años explicó cómo estas jóvenes se preocupan por su bienestar de la misma manera en que él lo hacía por su propio padre en el pasado.

“Ellas siempre están pendientes de mí y de mi salud, tal como yo lo hacía con mi papá”, comentó Sandler. “Yo solía decir: ‘Hombre, quiero a este tipo cerca’, y por eso le gritaba a mi papá para que dejara de fumar. Ahora, mis hijas me gritan para que me calme y trate de comer un poco más como una persona normal. ”

Las hijas de Adam Sandler lo “obligan” a descansar y a comer mejor

Estas revelaciones llegaron después de que Sandler mencionara en el podcast The Joe Rogan Experience a principios de mes que su hija Sadie le sugirió retomar el entrenamiento físico que siguió durante la filmación de su película de 2008, You Don’t Mess with the Zohan.

“Antes solía tomarme muy en serio el ejercicio... y ahora no puedo hacerlo,” dijo el comediante. “Juego un poco de básquetbol y luego como. Cada vez que estoy comiendo, me digo: ‘¿Qué estás haciendo, hombre? No necesitas hacer esto.’ No puedo parar, solo tengo un poco de volumen por todas partes.” Sandler añadió que, aunque le resulta difícil mantenerse en forma, reconoce que su hija tiene razón. Sadie le dijo: “Papá, consigue al entrenador del Zohan. ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué paraste?” Aunque Sandler admite que es una buena idea, confiesa que no le ha prometido a su hija que volverá a entrenar.

Sandler comparte a sus dos hijas con su esposa Jackie Sandler, quien lo acompañó en la premier. En febrero, el protagonista de Leo reveló a PEOPLE que tanto él como su esposa, de 49 años, alientan a sus hijas, ambas aspirantes a actrices, a aprender de la nominada al Oscar Carey Mulligan, observando su trabajo. “Nuestras hijas quieren ser actrices. Y les decimos: ‘Bueno, miren a Carey’”, dijo Sandler, refiriéndose a su compañera de reparto en Spaceman de Netflix, de 39 años.