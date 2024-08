George R.R. Martin Explicó por qué no termina la saga de “Canción de Fuego y Hielo”

Durante una reciente conferencia en el Oxford Writers’ House, George R.R. Martin expresó su mayor arrepentimiento en su carrera: no haber terminado la serie Canción de Fuego y Hielo a tiempo.

El autor confesó que hubiera querido concluir la saga mucho antes y admitió que la presión de no cumplir con las expectativas de sus seguidores es significativa.

También mencionó: ‘‘No sé, probablemente podría cambiar más de una cosa. Si pudiera cambiar una cosa de uno de mis libros, lo tendría terminado. Me habría encantado tenerlo terminado hace muchos años... esa es la gran cosa que cambiaría’'.

Libro The Winds of Winter

Martin explicó que uno de los principales desafíos que enfrenta al completar The Winds of Winter es su enfoque narrativo. A diferencia de otros autores que escriben y publican toda la serie antes de lanzarla, Martin ha optado por desarrollar la trama en capítulos separados.

Este método ha llevado a dificultades para integrar de manera coherente la historia, ya que la narrativa cambia y evoluciona con el tiempo. Martin señaló: “Me gustaría haber podido hacer lo que hizo Gene Wolfe, pero nunca fue una opción para mí”.

«Cuando terminó el cuarto libro, pudo ver las cosas del primero que ya no encajaban: dónde se había desviado el libro, dónde había cambiado, así que pudo volver atrás y revisar el primer libro. Y sólo cuando los cuatro estuvieron terminados, Gene presentó el libro y la serie fue comprada y publicada.’'

El retraso en la publicación de The Winds of Winter ha generado una intensa especulación y expectativa entre los seguidores de la saga. Aunque Game of Thrones concluyó en 2019 y varios spin-offs están en desarrollo, los lectores siguen esperando con ansias el próximo libro.

La situación ha recibido tanto apoyo como críticas, y Neil Gaiman, colega de Martin, ha defendido al autor, enfatizando que no tiene la obligación de apresurarse. Mientras tanto, los fans mantienen la esperanza de que The Winds of Winter se publique pronto y ofrezca el cierre esperado a una de las historias más complejas y queridas de la literatura fantástica.