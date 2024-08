Jennifer Lopez es una de las celebridades más icónicas del mundo, no solo por su talento como cantante, actriz y bailarina, sino también por su fascinante historial amoroso. La vida amorosa de J.Lo ha sido un tema constante de interés público, con relaciones que han capturado los titulares de medios de todo el mundo. En su nuevo documental de Amazon Prime, The Greatest Love Story Never Told, Jennifer abre su corazón y comparte detalles nunca antes revelados sobre sus matrimonios, compromisos y relaciones.

PUBLICIDAD

A lo largo de su vida, J.Lo ha estado casada cuatro veces y comprometida en dos ocasiones. Entre sus parejas más destacadas se encuentran el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, con quien mantuvo una relación de cuatro años. La pareja parecía perfecta, pero después de posponer su boda dos veces debido a la pandemia, decidieron separarse en 2021. Aunque hubo rumores de infidelidad por parte de A-Rod, la ruptura fue amistosa, con ambos afirmando que seguirían siendo amigos.

Estuvieron muy cerca de casarse (Agencias)

Estas han sido las parejas de Jennifer Lopez

Otro de los romances más comentados de Jennifer fue con el rapero Drake en 2016. Aunque ambos negaron públicamente su relación, las letras de algunas canciones de Drake sugieren lo contrario. A pesar de la especulación, este romance fue breve y J.Lo pronto volvió a enfocarse en su carrera y en sí misma.

Nunca confirmaron nada (Agencias)

Antes de Drake, Jennifer tuvo una relación intermitente con Casper Smart, un bailarín con quien salió durante más de dos años. Aunque su diferencia de edad generó controversia, Jennifer siempre defendió la conexión genuina que tenían. Sin embargo, la relación terminó definitivamente en 2016.

Salieron por más de 2 años (Agencias)

El matrimonio más duradero de J.Lo fue con el cantante Marc Anthony, con quien estuvo casada por siete años y tuvo a sus mellizos, Maximilian y Emme. Aunque la relación terminó en divorcio, Jennifer siempre ha hablado con cariño de Marc, reconociendo el apoyo que le brindó durante su matrimonio.

Fue su matrimonio más largo (Agencias)

Sin embargo, la relación que más ha marcado a J.Lo ha sido la que tiene con Ben Affleck. Después de su primer romance a principios de los 2000, la pareja reavivó su amor en 2021, culminando en una boda íntima en Las Vegas en 2022. Su historia de amor ha sido descrita por muchos como el verdadero cuento de hadas de Hollywood, y en su documental, Jennifer revela cómo su amor con Ben ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en su refugio seguro y su mayor apoyo.