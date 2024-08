Lo que le dijo Andrea Legarreta a Mariana Echeverría en el programa ‘Hoy’

En un tenso y emotivo momento en el programa “Hoy”, Andrea Legarreta confrontó a Mariana Echeverría, recientemente eliminada de “La Casa de los Famosos México 2024″, sobre su comportamiento dentro del reality show. La discusión se centró en el trato que Mariana le dio a Briggitte Bozzo, el cual generó una fuerte indignación tanto dentro como fuera del programa. Con una actitud serena pero evidentemente molesta, Andrea Legarreta expresó su decepción como madre y mujer, condenando los comentarios y acciones de Mariana hacia Briggitte.

PUBLICIDAD

“Mariana, yo quiero hablar contigo como mamá, como mujer... Pasaron muchos momentos que generaron indignación en todos de tu trato hacia Briggitte, principalmente, que nosotros, aunque la vemos como una chavita, es una chavita, y fueron comentarios, lo voy a decir, fueron comentarios crueles, innecesarios, injustos. ¿Tú cómo te sientes con eso?”, le cuestionó Andrea. Mariana, visiblemente incómoda, respondió justificando su comportamiento como parte de una estrategia de juego y mencionó que ya había pedido disculpas a Briggitte dentro de la casa.

Andrea Legarreta enfrenta a Mariana Echeverría por cómo trató a Briggitte en ‘La casa de las famosos’

Explicó que su actitud se debió a la difícil situación personal por la que estaba pasando al ingresar al programa, lo que la llevó a levantar una coraza emocional para protegerse. “Yo traía una coraza para no ser débil, eso es algo que no importa, sino que yo la usé para decir, ‘aquí nadie entra, entonces a mi nadie me va a debilitar’”, confesó Mariana.

Durante la entrevista, Mariana también habló sobre cómo una psicóloga dentro del reality la ayudó a reflexionar sobre su comportamiento, lo que la llevó a intentar modificar su actitud. Sin embargo, Andrea no dejó pasar la oportunidad de cuestionar cómo planeaba Mariana enfrentar la ola de odio que se ha generado en su contra en las redes sociales y en el público en general. “Al público con el que eras tan querida y ahora repudiada, ¿Qué les quieres decir?”, le preguntó Andrea.

Mariana respondió enfatizando que, aunque sus acciones dentro del reality fueron parte de un juego, entiende que estas pueden haber dañado su imagen y no representan el tipo de ejemplo que desea dar como madre. Aseguró que trabajará para mejorar y transmitir un mensaje más positivo en el futuro. “Yo ya ofrecí mis disculpas, ojalá las tomen de corazón... Trataré de modificar esas acciones y de llevar el mejor mensaje a la gente, a mis seguidores y eso es lo que pasa”, concluyó Mariana.