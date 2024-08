Taylor Swift mostró nuevamente su lado más humano durante su reciente concierto en el Estadio de Wembley, Londres, al invitar a dos niñas que sobrevivieron a un trágico apuñalamiento a disfrutar de una noche mágica y un encuentro especial tras bambalinas. El incidente, que ocurrió el 29 de julio en una clase de yoga con temática de Taylor Swift en Southport, Inglaterra, dejó tres niñas fallecidas y varias personas heridas.

Sami Foster, la madre de una de las niñas, compartió su agradecimiento en TikTok con un emotivo video que se volvió viral rápidamente. El video muestra una serie de fotos del encuentro de la familia con Swift, y en la descripción, Foster escribió: “Dibujaste estrellas alrededor de mis cicatrices...”, citando una línea de la canción “Cardigan” del álbum Folklore de la cantante.

Taylor Swift invita a chicas involucradas en un apuñalamiento mortal a una ‘noche mágica’ en su backstage

Foster agradeció a Swift y a su madre, Andrea Swift, por hacer posible “la noche más mágica” para sus hijas, Hope y Autumn, quienes encontraron un momento de alegría en medio de la tragedia.

En las imágenes, Swift aparece abrazando a las niñas, que llevaban camisetas inspiradas en el video musical “We Are Never Getting Back Together”. En una de las fotos, se ve a Swift posando con la familia completa, incluyendo a Andrea Swift, quien también se unió al momento especial. La familia de Foster ha sido fanática de Swift durante mucho tiempo, asistiendo a varios conciertos de The Eras Tour. En el video de TikTok, también se puede ver cómo Foster había estado haciendo campaña para que su hija Hope, de 10 años, recibiera el sombrero negro que Swift usa durante su interpretación de las canciones de Red y que regala a un fan al final del set.

El ataque que afectó a estas niñas fue perpetrado por un joven de 17 años, quien irrumpió en la clase de yoga y comenzó a atacar a los presentes. Las autoridades lo han acusado de asesinato, intento de asesinato y posesión de un arma blanca. Tras el incidente, Swift no solo invitó a las sobrevivientes a su concierto, sino que también les envió regalos y globos personalizados mientras estaban hospitalizadas. En sus redes sociales, Swift expresó su profunda tristeza por lo ocurrido, compartiendo que “estos eran solo unos niños en una clase de baile. No sé cómo expresar mis condolencias a estas familias”.