El pasado miércoles 14 de agosto, la gala de nominación de ‘La casa de los famosos México’ se convirtió en el epicentro de las conversaciones en redes sociales, donde la audiencia ha estado siguiendo cada movimiento de los concursantes con gran atención. Mientras que el equipo ‘Mar’ ha recibido el apoyo masivo de los seguidores por su estilo de juego “limpio”, el equipo ‘Tierra’ ha sido duramente criticado por su comportamiento dentro de la casa.

PUBLICIDAD

Los nominados de esta semana son Arath de la Torre, Briggitte Bozzo, Mario Bezares, Mariana Echeverría y Gomita, quienes ahora se encuentran en riesgo de abandonar la competencia. Con tres de los nominados pertenecientes al equipo ‘Mar’ y dos al equipo ‘Tierra’, la tensión es palpable. Sin embargo, el líder de la semana, Sian Chiong, tiene la oportunidad de salvar a uno de ellos, lo que podría cambiar el rumbo del juego.

Gomita teme que Cecilia Galliano pueda influir en su posible eliminación de ‘La casa de los famosos México’

En medio de esta situación, Gomita, una de las nominadas, ha expresado su preocupación sobre su futuro en la competencia, sugiriendo que Cecilia Galliano podría ser una de las razones por las que teme ser eliminada. Durante una conversación con sus compañeros de equipo en la habitación ‘Tierra’, Gomita mencionó su temor a que Cecilia Galliano, quien ha sido una figura destacada en la industria del entretenimiento, esté influyendo en su posible salida debido a un conflicto pasado entre ellas.

“Siento que ella (Mariana Echeverría) tiene más tiempo en la empresa y podrían regresarla mejor que a mí, porque yo tengo el conflicto con ‘ajá’ (Cecilia Galliano) y está ‘ajá’ allá afuera”, comentó Gomita, insinuando que su relación tensa con Galliano podría perjudicarla.

Las palabras de Gomita no pasaron desapercibidas, y rápidamente provocaron una respuesta de Adrián Marcelo, quien desacreditó la idea de que Galliano pudiera tener algún poder sobre las decisiones del programa. Marcelo fue enfático al afirmar que, aunque Galliano es una personalidad conocida, no cree que ella tenga influencia sobre quién sale o se queda en el reality. “Con todo respeto, esa señora ya no es (...) con todo respeto para Ceci, no creo que tenga injerencia en algo tan grande”, comentó Marcelo, a lo que se sumó Agustín Fernández con la frase: “(Cecilia Galliano) No pesa nada”.

Hasta el momento, Cecilia Galliano no ha respondido a las acusaciones hechas por Gomita, y la incertidumbre sobre cómo esto podría afectar la dinámica dentro de ‘La casa de los famosos México’ sigue creciendo. Con la gala de eliminación acercándose, los seguidores del reality esperan ansiosos para ver quién será el próximo en abandonar la competencia y si la sospecha de Gomita se confirmará o no.