El famoso cantante Usher, de 45 años, se ha visto obligado a posponer una serie de espectáculos adicionales debido a una lesión en el cuello que sufrió durante los ensayos de su tan esperado tour. Apenas un día después de anunciar la postergación de su primer show, Usher informó a sus seguidores que tendría que aplazar dos presentaciones más, previstas para el viernes 16 de agosto y el sábado 17 de agosto, con el fin de recuperarse por completo.

En un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram el jueves 15 de agosto, Usher explicó la situación y lamentó los inconvenientes que esto podría causar a sus fanáticos. “A principios de esta semana, me lesioné el cuello mientras ensayaba para ofrecer a mis fans el mejor show de USHER de todos los tiempos”, escribió. “Mi esperanza era que, con terapia física y tratamiento médico, pudiera superar la lesión y estar listo para la noche de apertura. Lamentablemente, la lesión no ha sanado aún, y mis médicos me han ordenado no realizar ningún espectáculo esta semana”, continuó.

Usher tiene una lesión en el cuello y pospuso varios shows

Usher, quien ha ganado ocho premios Grammy a lo largo de su carrera, aseguró a sus seguidores que está en camino a una recuperación rápida y prometió que volverá con la misma energía y pasión que siempre lo han caracterizado. La noticia de su lesión ha generado preocupación entre sus fans, quienes esperaban ansiosos el inicio de su gira, pero la salud del artista es su máxima prioridad.

A pesar de este contratiempo, Usher ha seguido adelante con otros proyectos importantes. Apenas unos días después de anunciar la postergación de sus shows, lanzó su noveno álbum de estudio, titulado “Coming Home”, y deslumbró a la audiencia con una presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII. Este nuevo álbum ha sido recibido con entusiasmo y ha demostrado que, a pesar de la adversidad, Usher sigue siendo una fuerza dominante en la música.

Además, Usher se prepara para el lanzamiento de su película de concierto “USHER: RENDEZVOUS IN PARIS”, que se proyectará en aproximadamente 2,000 cines en todo el mundo entre el 12 y el 15 de septiembre. “París fue una experiencia especial para mí como artista y para mis fans. Espero que quienes no pudieron estar presentes tengan la oportunidad de experimentar lo especial que fue”, dijo Usher en un comunicado de prensa.Aunque la recuperación de su lesión tomará un poco más de tiempo, Usher sigue comprometido con sus fans y con ofrecerles lo mejor de su música y talento.