Zoë Kravitz confiesa cómo se sintió al dejar a su mamá Lisa Bonet para vivir con su padre Lenny Kravitz

Zoë Kravitz ha compartido un vistazo íntimo a una de las decisiones más difíciles de su vida: mudarse con su padre, Lenny Kravitz, después de la separación de sus padres. En una entrevista reciente con Esquire para la edición de septiembre de 2024, la actriz de 35 años reflexionó sobre esa época y las emociones que la acompañaron.

Zoë, directora y coescritora de la película “Blink Twice”, admitió que la decisión de dejar a su madre, Lisa Bonet, fue extremadamente dolorosa. “Creo que fue muy doloroso para ella que me fuera a vivir con mi papá, especialmente porque él no estaba allí”, confesó, recordando cómo se mudó a Nueva York desde Miami solo para que Lenny partiera en una gira poco después, dejándola sola en una ciudad nueva.

La actriz expresó su pesar por no haber comprendido en ese momento todo lo que su madre estaba haciendo por ella. “Desearía haber podido apreciar lo que ella hacía por mí”, comentó Zoë, señalando que Bonet estaba profundamente comprometida con preservar su inocencia y creatividad. “Ella sabía cómo era el mundo, que no recuperas esa inocencia una vez que la pierdes”.

Una muestra de este compromiso fue cuando Bonet cambió su nombre a Lilakoi Moon y matriculó a Zoë en la escuela como Zoë Moon cuando tenía solo 5 años, una decisión que Zoë recuerda como un acto “muy dulce” en retrospectiva.

Durante su infancia, Zoë veía a su padre solo unas pocas veces al año, lo que describió como una experiencia que la trasladaba a “un universo completamente diferente”. En esos encuentros, el mundo de Lenny Kravitz, inmerso en el apogeo de su carrera musical, contrastaba fuertemente con la vida tranquila y sencilla que compartía con su madre.Cuando Zoë cumplió 11 años, decidió mudarse con su padre a Miami, y luego a Nueva York.

Al hablar sobre la diferencia en estilos de vida entre sus padres, Zoë mencionó que Lenny no es que no se preocupara por ella, sino que sus prioridades eran distintas. “Mi papá se preocupaba por cosas diferentes”, explicó, destacando las diferencias en la forma en que cada uno de sus padres abordaba la paternidad. Zoë también recordó cómo, de niña, sentía que su padre a veces era aprovechado por su personalidad confiada y amigable. “Aprendí a detectar rápidamente las intenciones de las personas”, explicó, señalando que tuvo que desarrollar esa habilidad porque su padre no lo hacía. “Es muy confiado, y eso es dulce, pero puedo ver exactamente lo que alguien quiere”.