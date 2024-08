“No quiero hablar”, hija de Edith González sorprendió con gesto de su madre al evitar a periodista

La famosa actriz mexicana Edith González dejó huella en el mundo artístico por su papeles protagónicos en telenovelas, por lo que a cinco años de su muerte sigue siendo muy recordada. Su única hija Constanza ya tiene 19 años, y se ha hecho toda una mujer lejos del espectáculo, por lo que ha mostrado rechazo al ser abordada por la prensa.

Recientemente, se ha extendido un video del programa ‘Despierta América’ de Univisión en el que la periodista aborda a Constanza en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La reportera fue directamente a entrevistar a la jovencita, preguntándole sobre cómo va todo con la fundación de su mamá. Sin embargo, la reacción de la hija de Edith González fue totalmente reacia a contestar. De manera muy amable, solo dijo que no quería hablar.

“Corazón, nada más queremos saber cómo va la fundación de tu mamá, solamente háblanos de eso. Te prometo que nada más vamos a hablar de la fundación. ¿Has cumplido con lo que va de la fundación?”, le expresó la periodista.

La joven puso freno inmediato, y educadamente, con un “por favor”, le pidió a la reportera que respetara su decisión de no hablar. Sin embargo, la comunicadora insistió: “¿Estás tranquila con lo de la fundación? Nada más contéstanos cómo va ese proyecto?”. En ese momento, Constanza contestó: “Sin comentarios, de verdad disculpa”.

Justamente las palabras “ sin comentarios ” asombraron a todos quienes vieron la entrevista o el intento de entrevista, y al parecer a la misma periodista, ya que esto era lo que decía Edith González cuando no quería responder a la prensa. Tras esta expresión de Constanza, la reportera le dijo: “Gracias, eres muy parecida a tu mami”. Fue allí, cuando la joven se despidió con un “gracias”.

Edith González y su hija Constanza

Edith González murió a los 54 años, tras varios años luchando contra un cáncer de ovario, que luego se extendió a otros órganos de su cuerpo. Tras su fallecimiento, su hija Constanza quedó bajo la custodia de su papá y ex de la actriz, el político mexicano Santiago Creel, con quien la joven ha estado alejada del mundo del espectáculo.

Constanza nació el 17 de agosto de 2004 y González la presentó con su apellido, no fue sino en el 2008 cuando se dio a conocer que Creel le dio el apellido a su hija. El 19 de mayo de ese año, él dijo ante la Cámara de Senadores que: “Es un acta auténtica, he reconocido que Constanza es mi hija, aquí con ustedes quiero dar la cara de ello”, dejando claro que no hablaría más del tema.