Kylie Jenner, la exitosa fundadora de Kylie Cosmetics y estrella de Keeping Up with the Kardashians, ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó tras el nacimiento de sus dos hijos, Stormi y Aire, especialmente en lo que respecta a su batalla con la depresión posparto y el desafío de encontrar el nombre perfecto para su hijo menor. En una reciente entrevista con British Vogue, Jenner compartió cómo la depresión posparto la afectó profundamente durante aproximadamente un año después de ambos nacimientos.

“Voy a cumplir 27 años, y finalmente me siento como yo misma otra vez”, comentó la empresaria. “Mirando hacia atrás, creo que estar embarazada fue complicado. Usaba pantalones de chándal todos los días, no tenía tiempo para ocuparme ni siquiera de las pequeñas cosas en mi vida, y luego el posparto duró un año. Mentalmente, es muy duro. Hormonalmene, es realmente difícil”.

“Me sentí como un gran fracaso”: Kylie Jenner habla sobre cómo lidió con la depresión postparto

Kylie explicó que su segunda experiencia con la depresión posparto fue particularmente desafiante, describiendo cómo los “baby blues” la afectaron mucho más después del nacimiento de su hijo Aire en comparación con Stormi. “Me golpeó de manera diferente en ambas ocasiones. Probablemente, con mi hijo fue una tristeza posparto más intensa, así que me encontraba muy emocional por cosas que normalmente no me afectarían tanto”, reveló Jenner.

Uno de los momentos más difíciles para Jenner durante este tiempo fue la tarea de nombrar a su hijo. A pesar de que Aire era “la cosa más hermosa” que había visto, la joven madre confesó que se sintió abrumada e incapaz de tomar la decisión. “Me sentí como un gran fracaso porque no podía nombrarlo. Se merecía mucho más que eso, y realmente me afectó”, dijo la estrella, recordando cómo la indecisión y las emociones la llevaron a llorar frecuentemente al hablar con su madre.

Inicialmente, Kylie y Travis Scott, el padre de sus hijos, habían decidido llamar a su hijo Knight, un nombre que Stormi aún menciona con cariño. “Mi hija, hasta el día de hoy, me dice: ‘¿Recuerdas cuando el nombre de Aire era Knight?’ Y yo le respondo: ‘No’. Y ella sigue: ‘Eso era tan gracioso, mamá. Me gusta más Knight’. Y yo pienso: ‘Sabes qué, no vamos a volver a hacer esto’”, comentó Kylie entre risas.

Finalmente, el nombre Aire fue revelado al mundo en enero de 2023, cuando Kylie lo compartió con sus seguidores en Instagram. En junio de ese mismo año, presentó oficialmente los documentos para cambiar el nombre de su hijo de Wolf Jacques a Aire, un nombre que, según una fuente cercana a la familia, significa “León de Dios”.