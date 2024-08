Kit Harrington: “Creo que he encajado a la perfección”

Si es la primera vez que oyes hablar de Industry estás de suerte porque tienes por delante la posibilidad de darte el atracón adictivo de tu vida con las dos primeras temporadas y prepararte para la tercera que ya estrenó su primer episodio en HBO. Industry puede que sea una de las grandes incógnitas del catálogo de Max, pero se ha colado por la puerta de atrás convirtiéndose en una serie de culto, tipo Succession, para la Generación Z. Uno de los nuevos personajes de la tercera temporada es Sir Henry Muck, miembro de la aristocracia británica y director ejecutivo y fundador de Lumi, una empresa de tecnología de energía verde que los espectadores conocerán cuando esté a punto de desaparecer.

PUBLICIDAD

Harington, conocido por su papel de Jon Snow en las ocho temporadas de Juego de Tronos, y cuya popularidad entre el público está sirviendo como la mejor promoción de la mejor serie que muchos no están viendo, regresa los domingos por la tarde con una gran serie.

El actor londinense es consciente del éxito de ‘Industry’ y se muestra orgulloso porque, según contó a Metro, en la entrevista que reproducimos a continuación, es tan fan de la serie que fue él quien preguntó a los productores si había un papel que pudiera interpretar.

Este elegante drama financiero está habitado por personajes contradictorios y narcisistas que se mueven en un entorno altamente competitivo. En ‘Industry’, si no eres el tiburón, eres la presa. No hay lugar para la debilidad y la ambición excesiva no es un defecto sino la mayor virtud.

La espectacular tercera temporada de ‘Industry’ no comienza en el abarrotado y bullicioso piso de operaciones de la institución bancaria londinense Pierpoint & Company, sino en un barco en medio del mar. Durante las últimas dos temporadas, el drama financiero, coproducido por HBO y la BBC, ha crecido constantemente en alcance y ambición, pero la decisión de comenzar literalmente en aguas abiertas no puede evitar sentirse como una metáfora deliberada: ‘Industry’ es ahora un mar de posibilidades infinitamente emocionantes.

P: ¿Es cierto que te ofreciste para formar parte del equipo después de ver las dos primeras temporadas de la serie?

–Sí. Yo me ofrecí porque me encantaba la serie. Era adicto. Había visto las dos primeras temporadas y me encantaron. Pensé que eran absolutamente únicas. De hecho, no me gusta que comparen a ‘Industry’ con ninguna otra serie, sé que lo hacen todo el tiempo con ‘Succession’ y ‘Euphoria’, pero no se parecen en nada. Pienso que es completamente única como serie y por eso aproveché la oportunidad de ser protagonista en cuanto surgió. Creo que mi principal desafío ha sido participar en ‘Industry’ sin arruinarla. No quiero arruinar

PUBLICIDAD

una serie que me fascina, no quiero ser el tipo que entra y hace que no funcione la narración. He visto que eso ocurre muchas veces y me hubiera defraudado ser uno de esos actores. Desde el principio sabía que iba a estar en muy buena compañía con mis compañeros. Creo que he encajado a la perfección y estoy dispuesto a estar mucho tiempo en esta serie. Todo el tiempo que me dejen.

P: Tienes muchas escenas con Harry (Lawtey), ¿puedes hablar un poco sobre la experiencia de trabajar con él?

–Nuestro gran bromance surgió bastante rápido. Me gusta tomar fotos de Harry y tengo muchas fotos suyas. Es un hombre muy guapo. Creo que la relación de los dos personajes es fascinante debido a sus antecedentes. Y esta temporada trata, en muchos sentidos, sobre el sistema de clases británico. Harry y yo hablamos sobre esto, cómo existe en muchos sectores este tipo de amor y odio mutuo que surge de la clase. Robert, es de origen de clase trabajadora. Henry es de clase alta, de origen más aristocrático, y tradicionalmente en el Reino Unido estos dos sistemas de clases tienden a unir fuerzas y se gustan entre sí en su odio mutuo hacia la clase media. Pensé que era útil para nosotros utilizar esa necesidad mutua y el hecho de que se aman y se odian por esos motivos.

P: Kit, has dicho que no te gusta cuando la gente compara ‘Industry’ con ‘Juego de Tronos’ pero….

–¿Quieres compararlos? (se ríe)

“No me gusta que comparen a ‘Industry’ con ninguna otra serie, sé que lo hacen todo el tiempo con ‘Succession’ y ‘Euphoria’, pero no se parecen en nada. Pienso que es completamente única como serie y por eso aproveché la oportunidad de ser protagonista en cuanto surgió” — Kit Harrington, fan y nueva incorporación de Industry

P: Creo que algo que tienen en común porque son series con un gran elenco que está empezando en su carrera ¿Encuentras alguna similitud o familiaridad en ambos programas?

–Yo diría que, temáticamente, en cuanto a la historia y todas esas cosas, esta serie no creo que sea comparable de ninguna manera. No creo que sea similar a ‘Juego de Tronos’ en absoluto, pero en lo que respecta a mi experiencia dentro de esta serie como actor, en realidad es muy similar. Y digo eso porque tienes razón, hay muchos actores con líneas narrativas. Actores jóvenes brillantes y talentosos para los que este es su primer trabajo, y esa fue mi experiencia en ‘Juego de Tronos’. La respuesta a estos profesionales brinda cierto nivel de emoción entre el público. Para conseguir un programa de televisión exitoso como este, o ‘Juego de Tronos’; gran parte del trabajo se hace en compensación. Es en las relaciones que se construyen y en cómo se lleva la gente parte del triunfo. Es una unidad familiar. Y si eso funciona, entonces el espectáculo puede funcionar. Cuando las relaciones fluyen desde arriba hasta abajo, el trabajo se hace con alegría. Eso deriva también en la emoción que trae al programa la entrega de un grupo de personas viviendo su primer trabajo. Ese tipo de efervescencia no puede banalizarse, al contrario, la gente se entrega más porque trabaja sin ansiedad. Luego está el aspecto cultural, porque HBO sabe nutrir a su audiencia con temas que son relevantes.

P: Has reconocido que eras fan antes de ‘Industry’ ser parte del equipo, ¿cuál fue tu aspecto favorito de las dos temporadas anteriores?

–Para mi, el momento estelar fue cuando Greg choca contra la pared de vidrio. Eso lo resume todo para mí. Es este momento brillante, brutal y horrible, cómico y extraño, te deja de rodillas. Cuando lo ví, me pregunté: ¿qué diablos está pasando? Pensé que sabía lo que estaba pasando en la serie y, sin embargo, ese momento me sacó de onda y completamente alucinado

P: Háblanos de tu personaje

–Desde el principio me he preguntado quién es exactamente Sir Harry. ¿Qué tenía de irresistible para volver a interpretar una serie de televisión? He conocido a mucha gente como Henry. Creo que lo que encontré fascinante fue su procedencia. Es un tipo que no puede ver su propio privilegio. Vive de una forma funcional, dentro de esta red de privilegios que lo retienen. Y, sin embargo, al mismo tiempo, dentro de esa pequeña jaula dorada, han sucedido cosas horribles en su vida. Pensé que era un lugar fascinante para comenzar a interpretar a alguien y explorar su situación desde la perspectiva de un lugar privilegiado. No son observadores de su propia vida porque son profundamente, profundamente, profundamente infelices y no saben quiénes son. Esta es una historia real. Es fascinante crear a alguien encantador y al mismo tiempo amenazante. Por otra parte, una de las bromas recurrentes entre los actores fue la complicidad que teníamos cuando se usaba la palabra “vulnerable” en la serie, y es que este tipo de persona utiliza el lenguaje moderno después de ir a terapia. Harry comprende que el mundo ha cambiado, y que él, como hombre, tiene que cambiar también. Es un tipo que manipula a las mujeres gracias a sus conversaciones de terapia. Ese aspecto de Harry, me pareció fascinante de interpretar porque, como actor, encuentro que es un personaje maravilloso y complicado.

P: ¿Ha cambiado tu visión del mundo de la banca?

–Sí. Mi visión de los temas no ha cambiado. Después de ver las tres temporadas sigo con la misma idea sobre el capitalismo, pero ahora puedo empatizar con todo un sector de personas dentro de la banca con las que antes no simpatizaba.

8

capítulos tiene la tercera temporada de la serie.

Las claves

En la tercera temporada, cuando Pierpoint mira hacia el futuro y apuesta fuerte por la inversión ética, Yasmin (Marisa Abela), Robert (Harry Lawtey) y Eric (Ken Leung) se encuentran en primera línea de la impactante salida a bolsa de Lumi, una empresa de tecnología energética verde dirigida por Henry Muck (Kit Harington), en una historia que llega hasta lo más alto de las finanzas, los medios de comunicación y el gobierno.