La tensión en La Casa de los Famosos México 2024 alcanzó nuevos niveles tras la tercera gala dominical, en la que Luis ‘Potro’ Caballero fue el eliminado de la noche. El clima en la casa se volvió particularmente candente, especialmente dentro del equipo Tierra, con Adrián Marcelo liderando la confrontación. Al caer la noche, Adrián Marcelo tuvo una acalorada discusión con Arath de la Torre, en la que expresó su descontento con la estrategia del conductor de Hoy.

Según Marcelo, Arath estaba usando su estrategia para alterarlo y, en un tono que muchos interpretaron como amenazante, comentó: “No me quieras ver la cara, tú solo eres la cara y eres un gran actor, yo no estudié eso, tengo otras herramientas para llegarte a ti… sigue haciendo eso y para mí no hay reglas. Me siguen picando y para mí no van a existir reglas ni ese contrato de por medio”. Este enfrentamiento se produce en un contexto donde Adrián Marcelo ya había declarado con anterioridad su disposición a jugar “sucio” en el realityshow.

¿Qué se dijeron Adrián Marcelo y Arath de la Torre en ‘La Casa de los Famosos’ 2024?

En conversaciones con Mariana Echeverría y Agustín, Marcelo mencionó que estaba dispuesto a herir a los participantes del cuarto Mar, especialmente a Arath y Gala Montes, para generar contenido, sin preocuparse por las consecuencias. “Les voy a entregar contenido a través de eso y hasta que aguante el público y me saque y yo feliz, no tengo nada que perder”, había dicho el youtuber.

La confrontación se intensificó cuando Adrián acusó a Arath de ser menos popular entre su audiencia en Hoy en comparación con Nicola Porcella, lo que, según él, explicaba por qué Arath aún permanecía en el reality. “Yo no estoy durmiendo en las noches porque acumulo cosas que después voy a seguir utilizando, ojalá me vaya antes para no tener que utilizarlas”, añadió Marcelo.

Arath de la Torre, tras escuchar las acusaciones, respondió con firmeza. “Yo no voy a vivir amenazado”, dijo, y reiteró su deseo de abandonar el reality si las cosas no mejoraban. Mariana Echeverría intervino para decir que no se trataba de una amenaza, pero reconoció que Arath parecía querer dejar el programa.

En respuesta, Adrián Marcelo continuó su ataque, acusando a Arath de ser pasivo-agresivo. Las críticas hacia Marcelo no se hicieron esperar fuera de la casa. Los conductores de Hoy, incluidos Nicola Porcella, el suplente de Arath, expresaron su preocupación por la estabilidad emocional y psicológica de Marcelo. Andrea Legarreta aplaudió el control de Arath, mientras Nicola defendió su lugar en el programa, afirmando que no busca aprovecharse de la situación.