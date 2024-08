El pueblo francés tendrá pesadillas con Stephen Curry por mucho tiempo. El base estadounidense no tuvo el mejor comienzo en la final de los Juegos Olímpicos contra Francia, mostrando cierta imprecisión en algunas jugadas, lo que dio un respiro a los franceses, quienes habían visto cómo dominó a Serbia en las semifinales.

PUBLICIDAD

El partido, que se perfilaba como un enfrentamiento reñido, dio un giro inesperado gracias a la actuación estelar de Stephen Curry. Aunque no tuvo el mejor comienzo, el base estadounidense se transformó en el verdugo de Francia en los últimos minutos, anotando 8 triples, incluidos 4 seguidos en el cierre, para sellar la victoria y asegurar el oro para su equipo. Con 24 puntos en total, Curry dejó al equipo francés y a sus seguidores con el amargo sabor de la derrota.

McDonalds’s en Francia bromea con sacar la salsa curry luego de la derrota en el básquetbol

Pero no fue solo la derrota lo que dejó huella en los franceses. La actuación de Curry fue tan impactante que el pueblo francés podría tener pesadillas con él durante mucho tiempo. Ante esta situación, una importante multinacional decidió aprovechar el momento para hacer una ingeniosa jugada de marketing que hizo sonreír a muchos, incluso en medio del desánimo. McDonald’s Francia, conocida por su creatividad en la publicidad, tomó este amargo momento y lo transformó en una oportunidad para conectar con su audiencia de manera humorística.

A través de su cuenta de Instagram, la cadena de comida rápida anunció, en tono de broma, que eliminaría una de sus salsas más populares de los menús: la salsa curry. El mensaje, cargado de ironía, hacía alusión directa al nombre de la salsa y al apellido del jugador que acababa de romper los corazones franceses. El posteo rápidamente se volvió viral, generando una cantidad de interacciones mucho mayor de lo habitual para la cuenta. Los comentarios se llenaron de risas y mensajes de usuarios que aplaudían la creatividad y el sentido del humor de la marca. En medio de la tristeza por la derrota, McDonald’s logró arrancar sonrisas y demostrar que, a veces, el humor es la mejor medicina para superar un trago amargo.

Esta movida publicitaria no solo sirvió para aliviar el dolor de la derrota, sino que también reforzó la imagen de McDonald’s como una marca cercana, que sabe cómo conectar con su público de manera relevante y oportuna. Aunque los franceses no olvidarán fácilmente cómo Stephen Curry les arrebató el oro, al menos podrán reírse un poco cada vez que piensen en la salsa curry que ya no estará en sus McMenús.