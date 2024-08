Emma D'Arcy en la serie 'House of the Dragon' |

Emma D’Arcy es una talentosa actriz británica que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a sus notables interpretaciones en cine y televisión. Si estás buscando disfrutar de su talento, aquí te presentamos algunas de las series y películas en las que ha participado y que puedes ver en streaming.

Series y películas de Emma D’Arcy que puedes ver en streaming

1. House of the Dragon (HBO Max)

Uno de los papeles más destacados de Emma D’Arcy es el de Rhaenyra Targaryen en la serie House of the Dragon, la esperada precuela de Game of Thrones. En esta serie, D’Arcy interpreta a la heredera al trono de hierro, ofreciendo una actuación poderosa y convincente. La serie explora la historia de la Casa Targaryen y las luchas de poder que antecedieron a los eventos de Game of Thrones. Puedes disfrutar de esta serie llena de intriga y drama en HBO Max.

2. Truth Seekers (Amazon Prime Video)

En Truth Seekers, D’Arcy interpreta a Astrid, un personaje envuelto en el misterio y lo paranormal. Esta serie de comedia y horror sigue a un grupo de investigadores paranormales que descubren una conspiración que amenaza a toda la humanidad. La combinación de humor británico y elementos sobrenaturales hacen de esta serie una experiencia única. Está disponible en Amazon Prime Video.

Un papel diferente al de House of the Dragon (Agencias)

3. Mothering Sunday (Apple TV+)

Mothering Sunday es una película dramática en la que Emma D’Arcy tiene un papel importante junto a un elenco estelar que incluye a Olivia Colman y Colin Firth. Ambientada en la Inglaterra posterior a la Primera Guerra Mundial, la película narra la historia de amor y pérdida en un día que cambiará para siempre la vida de sus personajes. Puedes ver esta emotiva película en Apple TV+.

Un estilo retro y diferente (Agencias)

Estas son solo algunas de las producciones que destacan el talento de Emma D’Arcy. Ya sea en dramas épicos o en intrigantes historias de lo paranormal, D’Arcy continúa capturando la atención del público con su actuación versátil.