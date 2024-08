Iron Man iba a aparecer en “Deadpool & Wolverine” pero Robert Downey Jr. rechazó la propuesta por estas razones

“Deadpool & Wolverine” ha sido el salvavidas de Marvel, obteniendo gran recaudación y buenas críticas por parte de la prensa especializada.

La cinta, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, se caracterizó por el cameo de varios personajes recordados de la casa de superhéroes como Blade, Elektra, Gambito y la antorcha humana.

Es por eso que ahora se dio a conocer que la idea de los guionistas era traer de vuelta a Robert Downey Jr. con su recordado Iron Man, hombre clave en el universo cinematográfico de Marvel, pero el actor rechazó la propuesta.

Razones del rechazo de Downey Jr.

En una entrevista reciente con IndieWire, los coguionistas de “Deadpool y Wolverine”, Rhett Reese y Paul Wernick, revelaron que Robert Downey Jr. fue contactado para repetir su papel de Tony Stark/Iron Man para un cameo en su último éxito de taquilla de Marvel

Reese y Wernick habían imaginado una escena en la que Tony Stark, interpretado por Downey, habría aparecido junto a Happy Hogan, interpretado por Jon Favreau. Según Wernick, el concepto original involucraba al personaje de Ryan Reynolds, Deadpool, reuniéndose con Happy Hogan al comienzo de la película, y Stark estaba destinado a estar presente en la habitación. “Queríamos que hiciera un cameo. Habíamos escrito esa escena [para empezar] con Happy y Downey”, explicó Wernick.

Reese se explayó sobre los esfuerzos de colaboración detrás de escena: “Ryan Reynolds escribió la escena con ambos, así que con la esperanza de que pudiéramos conseguir a Downey. Pero también quería a Favreau, porque son un gran combo, y estaban todos juntos en la escena”. A pesar de sus esperanzas, la participación de Downey nunca se concretó. Los guionistas especularon que la razón por la que Downey rechazó se debió a su próximo papel como Doctor Doom, un importante papel de villano que debutará en “Avengers: Doomsday” de 2026 y “Avengers: Secret Wars” de 2027, ambas dirigidas por los hermanos Russo.

Wernick agregó: “Detrás de escena, no sabíamos sobre el Doctor Doom. Y no había forma de que hiciera las dos cosas”. Señaló su sorpresa inicial por la decisión de Downey, diciendo: “Oh, Downey no le dice ‘no’ a Ryan Reynolds, ¿verdad? Nadie le dice que no a Ryan Reynolds”. A pesar del contratiempo, el equipo logró mantener al Happy Hogan de Favreau en la escena, lo que permitió que la película continuara sin mayores alteraciones.