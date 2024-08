Lady Gaga prepara su boda en Europa

Tras cuatro años de relación, la cantante Lady Gaga y el empresario Michael Polansky ya están preparando su boda, y según fuentes, el sitio elegido por la pareja para darse el “sí acepto” es Europa.

“ Ya están planificando la boda y hablando de posiblemente hacerla en Europa… Les encantaría casarse más temprano que tarde, ambos quieren formar una familia ”, dijo una fuente a Entertainment Tonight sin especificar cuál sitio del continente europea sería el escenario para la ceremonia.

El informante dijo que Lady Gaga y Michael Polansky están más felices que nunca y que todos están felices por ellos. “Gaga y Michael están más felices que nunca. Michael siempre ha sabido que Gaga es la elegida. Hicieron una fiesta de compromiso en su casa de Malibú con sus seres queridos y todo el mundo está feliz por ellos”, expresó.

Otro informante dijo a The Sun que “suena cursi decir que es más feliz que nunca, pero realmente lo es. Ella estaba pasando por momentos complicados antes de conocerlo, pero él ha sido constante, fiable y cariñoso con ella, algo que ella no ha tenido durante mucho tiempo. Él no pertenece al mundo del espectáculo y no se preocupa por toda la ostentación y el glamour y eso ha sido monumental para Stefani”.

Los rumores de boda entre Lady Gaga, de 38 años, y Michael comenzaron a principios de junio, después del matrimonio de la hermana de ella, Natali Germanotta.

“Ella se fue sintiéndose súper inspirada, así que Michael y ella pensaron en hacer algo espontáneo porque Gaga es muy impredecible, pero siempre ha soñado con tener una boda al atardecer y lo quiere cumplir”, reveló una fuente en ese entonces.

Lady Gaga y el empresario, graduado de Harvard, Michael Polanski, son oficialmente pareja desde febrero del 2020.

Se dice que una de las cosas que más le atrae a ella de él, es que no pertenece al mundo del espectáculo, ni busca toda la ostentación típicas de este ambiente. “Son polos opuestos en muchos sentidos, pero su química y conexión son innegables… Se pertenecen el uno al otro y están ansiosos por empezar a formar una familia”, dijo una fuente hace meses a Quien, aseverando que “los niños definitivamente están en su futuro”.