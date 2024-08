Kit Harington, conocido por su icónico papel como Jon Snow en Game of Thrones, recientemente reveló que el esperado spin-off centrado en su personaje fue cancelado debido a la falta de una historia digna. A pesar de que Game of Thrones se convirtió en una de las series más influyentes de la última década, y la cadena HBO sigue interesada en expandir su universo, muchos proyectos han quedado en el camino, incluyendo la secuela de Jon Snow.

Durante la promoción de sus próximos proyectos, Harington compartió detalles sobre la frustración detrás de la cancelación de la serie. Explicó que, a diferencia de las precuelas como House of the Dragon y A Knight of the Seven Kingdoms, que se integran de manera más natural en el universo de Game of Thrones, las secuelas presentan desafíos significativos.

Kit Harington sobre cancelación de serie sobre Jon Snow: “Simplemente no encontramos la historia adecuada”

“Con una secuela te encuentras con muchos problemas. Muchos de los actores ya han terminado. Así que, ¿a quién vas a traer de vuelta? ¿Vuelven las mismas personas?”, comentó Harington. Esta incertidumbre sobre el reparto y la dirección de la historia fue uno de los principales obstáculos para el desarrollo del spin-off.

Harington continuó explicando que la falta de una narrativa sólida fue lo que finalmente llevó a la cancelación del proyecto. “Simplemente no encontramos la historia adecuada, ni algo que mereciera la pena hacer, que me hiciera volver a ella y quedarme en ella. Tenía menos sentido cuanto más seguíamos intentándolo, así que nos retiramos”, confesó el actor. Este comentario resalta la dificultad de continuar una historia que ya había alcanzado su clímax en la serie original.

Cabe recordar que la serie de Jon Snow no es el único proyecto de Game of Thrones que HBO ha desechado. Otro caso notable es el de la precuela titulada The Long Night, que fue cancelada incluso después de que la cadena invirtiera 30 millones de dólares en un episodio piloto. Este proyecto, que prometía explorar la antigua historia de Westeros, también fue abandonado, dejando a los fanáticos con más preguntas que respuestas.

A pesar de estar alejado del universo de Game of Thrones, Harington sigue vinculado a HBO. En pocos días, el actor regresará a la pantalla con la tercera temporada de TheIndustry, una aclamada serie dramática creada por Mickey Down y Konrad Kay. Esto demuestra que, aunque Jon Snow no volverá, Harington sigue siendo una figura destacada en el mundo del entretenimiento.