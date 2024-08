Desmienten que Antonio De La Rúa era el hombre misterioso que cenaba con Shakira

A Shakira la captaron cenando con un hombre misterioso en el Hotel Standard de Miami Beach. La noticia se regó como pólvora y todos estaban a la expectativa de si se trataba de un nuevo amor. Horas después, circuló el dato de que el sujeto era su ex Antonio De La Rúa, con quien ella tuvo más de 10 años de relación antes de su romance con Gerard Piqué. Sin embargo, este viernes desmintieron que el hombre misterioso sea De La Rúa.

En el video donde se ve a la cantante con el hombre, a él no se le va la cara. De allí, que mediáticamente, muchos lo hayan nombrado como ‘el hombre misterioso’. Al día siguiente el periodista Alex Rodríguez dijo: “Es Antonio de la Rúa, su ex... Según la información que me dieron esta mañana, desde hace algunos meses están trabajando juntos. Antonio de la Rúa viene a ser algo así como su contador, es la persona que está administrando todo el tema profesional y personal de Shakira”.

El comunicador agregó: “Me dicen que Antonio, cuando Shakira tuvo problemas legales en España con Hacienda por temas de dinero, en ese momento decidió contactarla y desde entonces tienen una relación. Me dicen (que su relación) es maravillosa, que es de cercanía”.

Sin embargo, este viernes trascendió que el fotógrafo español Jordi Marti, conocido por ser cercano a Shakira, dijo a la revista digital Quien, que ‘el hombre misterioso’ no era Antonio De La Rúa.

“ Antonio De la Rúa, estuve con él en Madrid tomando algo y no es de la Rúa. Yo le pregunté que si tenía relación con ella y me dijo que habla de vez en cuando con ella, pero no mucho ”, dijo Marti al citado medio.

Shakira y su vida amorosa

Desde el anuncio de su ruptura con Gerard Piqué a principios de junio del 2022, los medios del espectáculo han seguido los pasos de la vida romántica de Shakira, a quien han relacionado con varios famosos como el piloto Lewis Hamilton, o los actores Tom Cruse y Lucien Laviscoun.

Sin embargo, hasta el momento, las supuestas relaciones que ha tenido, solo se han quedado en rumores, ya que nunca se ha confirmado nada, ni con imágenes comprometedoras, ni con declaraciones de alguna de las partes.