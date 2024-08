Alicia Machado no aguantó el llanto al hablar sobre el apoyo de Fernando Carrillo a Maduro

Fernando Carrillo está en medio de la controversia, en un dime y diretes con varios famosos, debido a su apoyo al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. El exgalán de telenovela ha sido duramente criticado por Lili Estefan, Laura Bozzo, Raúl González, y ahora, la actriz Alicia Machado, también le dedicó unas palabras, pero visiblemente conmovida, ya que como venezolana, ella se siente muy afectada.

“ Es delicado porque, bueno, es una persona que ha sido compañero de nosotros, de todos los artistas. Mira, todos los artistas venezolanos estamos muy dolidos, nos sentimos... Es como cuando entre hermanos hay una pelea en la familia y ves que uno de tus hermanos se va para el lado que no es, se va para el lado contrario, yo creo que es un poco… Por lo menos para mí ”, dijo la ex Miss Universo sin poder contener las lágrimas en el programa ‘La mesa caliente’ de Telemundo.

Según reseñó People en Español, en el citado programa, Alicia Machado expresó su “desilusión” por la actitud del actor Fernando Carrillo. “Es un sentimiento de desilusión de ver un compañero que no está viendo el dolor del país de nosotros que ya llevamos más de 20 años también en esto y que ya ha llegado al colmo”.

Alicia Machado insta a Fernando Carrillo a no ser “tan indolente”

Alicia Machado expuso que sobre el ”dolor y el sufrimiento” del pueblo por “este sistema (refiriéndose al gobierno de Maduro)”, motivo por el cual le cuesta aceptar que Fernando Carrillo apoye a esta administración.

“ No hay un venezolano en este momento en el mundo que no tenga una anécdota de dolor y de sufrimiento producto de este sistema, entonces no puede ser tan indolente y más cuando te has entregado al pueblo y has trabajado para entretener a toda esa gente que está pasándola mal ”, dijo Machado.

Fernando Carrillo se ha defendido a través de sus redes sociales, a través de las cuales, calificó a Laura Bozzo de “mentirosa” y “farsante”, ya que la conductora peruana ha criticado su posición en respaldo de Nicolás Maduro.

“Laura, aquí (en Venezuela) no hay comunismo, eso es mentira, aquí todo el mundo está prosperando, somos la economía más creciente de América Latina ¿Por qué no hablas de todos los mendigos que hay en Estados Unidos y en toda América Latina? Ya que hablas de un genocidio, aquí no hay ningún genocidio, no seas mentirosa Laura, farsante. Me gustaría saber tu opinión sobre el genocidio en Palestina”, refirió.

A Lili Estefan Carrillo le dijo: “Mi querida Lili, que me acusas de ser un activista político, soy un activista de mi país, de mi patria, de Venezuela, de eso soy activista. Ya vas a dejar de seguirme ¡Qué violencia de ustedes! ¡Vénganse a Venezuela para que vean la realidad”.