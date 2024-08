Adele confirmó su compromiso con Rich Paul

Después de tres años de relación y de poco más de un año de rumores sobre su compromiso, la cantante Adele por fin confirmó que está comprometida con el agente deportivo Rich Paul.

Page Six informó que la artista dio a conocer su compromiso este jueves durante su concierto en Munich, Alemania. Soltó la bomba cuando un fanático le pidió matrimonio en son de broma.

“ No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar así que no puedo ”, dijo la cantante, mientras mostraba su mano izquierda. Aunque no tenía el anillo de compromiso cuando esta señal con su mano, la alzó como símbolo de que no puede dar su mano a otro hombre para caminar al altar, ya que la suya está comprometida.

Se trata de la primera vez que Adele, de 36 años, habla de su compromiso. Aunque en esta ocasión, no tenía su anillo, a la cantante ya le han visto una enorme joya con un diamante de ocho quilates. Page Six dice que la piedra vale más de 875,000 dólares.

Adele y su historia de amor con Rich Paul

Los rumores de boda entre Adele y Rick Paul estaban desde inicios del 2023, ya que a ella la han visto con un gran anillo de diamantes. La cantante ya ha compartido que quiere volver a ser mamá, y que esta vez, quiere una niña. Incluso, se ha dicho, que ya está casada con el agente deportivo, de 42 años.

La artista ha publicado fotos con Paul frente a su casa, lo que ha creado la matriz de opinión de que ya viven juntos.

La primera vez que se los vio como pareja, fue en los BRIT Awards en 2022, aunque se dice que su romance comenzó en el verano de 2021.

Las sospechas del compromiso se intensificaron a finales de julio, la captaron con un gran anillo de diamante en forma de pera.