Rosalía se defiende ante quienes la acusan de no bañarse

Rosalía está en boca de todos en el mundo del entretenimiento musical al anunciar recientemente que el próximo 15 de agosto, lanzará una nueva canción titulada “New Woman”, misma que contará con la colaboración artística de la cantante del género K-pop, Lisa, de la agrupación Black Pink.

Sin embargo, en esta semana se refirió en redes sociales por un tema que escapa de la música y está más referido a su día a día. En específico, la intérprete de “Saoko” se expresó para defenderse por varios comentarios negativos que ponen en duda su aseo personal.

Alegato de Rosalía

Mediante sus redes sociales, Rosalía suele mostrarse al natural, publicando fotos caseras y momentos con amigos. Según la cantante, muchos de esos post cuentan con comentarios negativos que dejan entrever que ella no se baña o no le gusta hacerlo.

Ante esto, realizó una aclaración para quienes la acusaron: “ Por cierto, porque tengo el pelo rizado, la gente me dice ‘No te duchas’. Mira, yo me ducho un montón. No me gusta que me digáis esto. Se dijo, se tuvo que decir ”, comenzó diciendo en un video de redes sociales junto a amigos.

“Mira mi raíz, siempre impoluta. La gente que pelo rizado, si no te haces tratamientos todo el día y lo tienes natural, no se te ve el pelo perfecto todo el rato. Y yo no me tiro muchas cosas en el pelo porque quiero tenerlo largo así, cariño”, finalizó y mostró el largo de su cabello.

Tras el éxito rotundo de “Motomami” en 2022 y su sonadísima separación sentimental con el cantante boricua Rauw Alejandro, Rosalía planea regresar a lo grande al universo musical con un nuevo disco del cual, aunque se sabe que está en proceso, no se ha detallado si saldrá en este mismo 2024 o en el próximo 2025.