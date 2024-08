Durante su reciente participación en el programa “Hoy”, Andrea Legarreta se enfrentó con firmeza a Shanik Berman, creando un momento de gran tensión en la emisión. La situación se volvió especialmente candente cuando Martha Figueroa confrontó a Shanik sobre su comportamiento en “La Casa de los Famosos”. Figueroa le preguntó: “Oye Shanik, ¿pero ves cómo sí les pasabas información?”, lo que llevó a una defensa inmediata de Berman.

Shanik justificó su actitud diciendo: “A mí me educaron que no hay que morder la mano de quien te da de comer y Mariana me daba de comer, pero me arrepiento tanto”. Según Berman, el haber hablado en contra de sus compañeros fue un error que terminó rompiendo el encanto que había construido dentro de la casa.

Lo que dijo Shanik Berman en su primera entrevista después de salir de La casa de los famosos México

La periodista agregó: “Al ir a rajar, eso fue lo que rompió un poquito el encanto, de alguna manera fue como ‘no, no, estás jugando con los que no son’”. Sin embargo, en respuesta a estas críticas, Shanik sostuvo que “Karime siempre de una pieza conmigo”, sugiriendo que su relación con Karime no se vio afectada por sus acciones.

Andrea Legarreta, por su parte, mencionó que Arath de la Torre también se mostró siempre frontal con ella, por lo que no había nada que reclamarle. Esto subrayó la importancia de la honestidad y la claridad en las relaciones dentro del programa, un punto que pareció resonar en la conversación.

En cuanto a su experiencia dentro de “La Casa de los Famosos”, Shanik Berman confesó sentirse muy herida tras su salida. Expresó su decepción y confusión al darse cuenta de que había sido utilizada por otros concursantes, como Adrián Marcelo. “Salí muy lampareada, me equivoqué, estoy muy triste de que fui presa de un depredador y no me di cuenta (...) me di cuenta que buscando aceptación soy una presa fácil, porque soy vulnerable”, señaló la periodista.

Shanik también expresó su arrepentimiento por haber atacado a Mario Bezares, quien, según ella, fue el “equivocado” en su frustración. Al final, Berman admitió que los únicos que la apoyaron realmente dentro de la casa fueron los integrantes del “cuarto Mar”.

Reconoció: “Cometí muchos errores y quiero dejar clarísimo que soy team Mar. Los únicos que me hablaron de frente y me dijeron lo que me estaba pasando de frente, como a mí me gusta, fueron los de team Mar”. Ahora, fuera de “La Casa de los Famosos”, Shanik Berman ha decidido enfocarse en defender a su equipo y aprender de sus errores.