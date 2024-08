El final de la segunda temporada de “House of the Dragon” dejó a los fanáticos en suspenso, ansiosos por descubrir los secretos y giros futuros de esta apasionante serie. No solo las tramas llenas de intriga han capturado la imaginación del público, sino también los talentosos actores que interpretan a estos personajes inolvidables. Recientemente, una de las estrellas de la serie fue vista disfrutando de unas vacaciones en uno de los lugares más pintorescos de México: Oaxaca, donde sus seguidores no dudaron en reconocerla y aprovechar para tomarse fotografías con ella.

Tras las concurridas fiestas de la Guelaguetza, que atrajeron a millones de personas a Oaxaca, muchos visitantes esperaron a que la celebración terminara para disfrutar del destino turístico con más tranquilidad. Entre estos visitantes se encontraba la actriz Emma D’Arcy, quien interpreta a la reina Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”. Emma fue vista disfrutando de unas vacaciones en Oaxaca, donde fue reconocida por varios fanáticos que aprovecharon la oportunidad para tomarse fotos con ella.

Rhaenyra Targaryen de ‘House of the Dragon’ dejó la guerra y se fue de vacaciones a Oaxaca

Uno de estos encuentros fue con el colectivo “Sobre ruedas”, que compartió en sus redes sociales una fotografía con la actriz en las instalaciones de su emprendimiento. La emoción de los fanáticos de la serie de HBO fue palpable, especialmente porque apenas el domingo pasado se había emitido el final de la segunda temporada. La expectación por saber qué ocurrirá en la próxima temporada estaba en su punto más alto.

Hasta el momento, se desconocen los motivos específicos de la visita de Emma D’Arcy a Oaxaca. Sin embargo, se presume que estaba de vacaciones, lo que ha llevado a muchos a esperar encontrarse con la actriz en algún otro momento durante su estancia en México.Emma D’Arcy es una talentosa actriz británica de cine, televisión y teatro. De identidad de género no binario, ha ganado reconocimiento mundial por su actuación en “House of the Dragon”.

Su interpretación de Rhaenyra Targaryen, un personaje complejo y central en la precuela de “Game of Thrones”, ha capturado la atención tanto del público como de la crítica. Su habilidad para adaptarse a diferentes roles y géneros, junto con su compromiso con la autenticidad y la representación, la han posicionado como una figura influyente y respetada en el mundo del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Emma ha aparecido en varias producciones televisivas como “Truth Seekers” y “Wanderlust”. Desde 2022, interpreta a Rhaenyra Targaryen en su versión adulta en “House of the Dragon”, consolidándose como una de las actrices más prometedoras de su generación. Su reciente visita a Oaxaca ha sido un recordatorio de su cercanía con sus fanáticos y su capacidad para conectarse con ellos más allá de la pantalla.