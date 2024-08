“Farsante”, Fernando Carrillo le respondió a Lili Estefan y a Laura Bozzo por criticarlo

El actor venezolano Fernando Carrillo le respondió a las conductoras Lili Estefan y Laura Bozzo por criticarlo debido a su apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El artista fue tajante con un mensaje a través de su cuenta de Instagram, donde rechazó los ataques en su contra por su posición política, la cual defendió, afirmando que tiene derecho a votar por quien quiera, ya que eso es lo democrático.

“Laura ¿Cómo vas a decir esas cosas tan horrorosas, esas barbaridades de mí? ¿O sea que mi voto es para ti? Esa es una actitud, yo diría, que nazzi”, dijo a la presentadora Bozzo, quien lo calificó como “la prostituta de Maduro”.

Con un video en su Instagram, Fernando Carrillo, de 58 años, le siguió diciendo: “ Laura, aquí (en Venezuela) no hay comunismo, eso es mentira, aquí todo el mundo está prosperando, somos la economía más creciente de América Latina ¿Por qué no hablas de todos los mendigos que hay en Estados Unidos y en toda América Latina? Ya que hablas de un genocidio, aquí no hay ningún genocidio, no seas mentirosa Laura, farsante. Me gustaría saber tu opinión sobre el genocidio en Palestina ”.

Fernando Carrillo: “Mi querida Lili”

Lili Estefan, conductora del programa de Univisión ‘El gordo y la flaca’, expuso que había dejado de seguir en las redes a Fernando Carrillo por su apoyo a Nicolás Maduro. Ante esto, el actor le dijo a través de Instagram que “ mi querida Lili, que me acusas de ser un activista político, soy un activista de mi país, de mi patria, de Venezuela, de eso soy activista. Ya vas a dejar de seguirme ¡Qué violencia de ustedes! ¡Vénganse a Venezuela para que vean la realidad ”.

Siguió: “De verdad Lili que estoy totalmente sorprendido porque ni siquiera has venido nunca a Venezuela. ¿Por qué no vienes a Venezuela con tus hijos? Te va a pasar algo, y es que tus bellos hijos cuando vean Venezuela y vean lo que pasa aquí te van a decir ‘mami, quiero vivir en Venezuela forever’. Eso es lo que va a pasar cuando vengas con ese par de hijos hermosos talentosos que tienes y tú también Lili, tú también te vas a enamorar de Venezuela, de mi Venezuela”.