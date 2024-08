Briggitte Bozzo logró aliviar la tensión en “La Casa de los Famosos México” con un cambio de look sorprendente. La joven actriz, conocida por su cabellera rizada, apareció con el cabello lacio, generando risas y comentarios divertidos entre sus compañeros, en medio de la ansiedad por la segunda placa de nominados.

PUBLICIDAD

Antes de la cena de nominados, Briggitte decidió secar su cabello, logrando un efecto lacio que fue perfeccionado por Gala con una plancha. Al salir al patio con su nuevo estilo, Potro Caballero no pudo contener la risa y la comparó con el político estadounidense Donald Trump, llamándola “Mini Donald Trump”. Esta broma desató las carcajadas de Gala, Sian y la propia Briggitte.

El apodo que le pusieron a Briggitte Bozzo en La casa de los famosos México al aparecer con el cabello liso

“¿Todavía no estoy?” preguntó Briggitte, señalando que aún no había terminado su transformación. Potro, entre risas, le contestó: “¿Qué te falta? ¿Tu traje y tu corbata?”. Las risas continuaron, y Potro se alejó del patio no sin antes insistir: “Ay, Briggitte Trump”.Briggitte, tomando la broma con buen humor, respondió: “Ya me agarraste de tu juguetito”. Posteriormente, se reunió con Gala para finalizar su peinado. “Luego se me hincha la cara, estoy toda roja, todavía me falta plancharlo,” comentó Briggitte mientras seguían trabajando en su cabello.

A pesar de la tensión, momentos de risa como estos brindan un respiro y muestran la camaradería entre los habitantes de la casa. Briggitte Bozzo, con su nuevo look y actitud positiva, demostró ser una figura que puede adaptarse y reírse de sí misma en medio de la presión del juego. Su transformación aportó también un toque de frescura y diversión al ambiente.

Mientras la audiencia espera con ansias el desenlace de esta semana, los nominados mantienen la esperanza de ser salvados y continuar en la competencia. Las risas compartidas en momentos tensos como estos nos recuerdan la humanidad y camaradería que existe entre los competidores, más allá de las estrategias y alianzas del juego.