Andrea Legarreta, reconocida conductora del programa ‘Hoy’, habló abiertamente sobre su situación emocional tras su separación de Erik Rubín en 2023, luego de más de 20 años de matrimonio. A pesar de que ambos aseguraron que su ruptura fue amistosa, la pareja ha seguido siendo noticia debido a sus constantes encuentros familiares. En un reciente encuentro con los medios, Andrea aclaró que aún no se siente preparada para iniciar una nueva relación amorosa.

“No estoy lista para intentarlo de nuevo. La verdad es que también he tenido una racha de tiempos duros, en donde lo que quiero es estar aprovechando a mis hijas, a mi padre, a mi familia, a mi trabajo, mis amigos; salgo más con ellos (...) No estoy lista, no sé qué me traiga la vida, no estoy cerrada tampoco, pero no es algo que hoy por hoy necesite”, compartió Legarreta.

Andrea Legarreta afirmó que ella y su ex siempre serán familia

La conductora también explicó que su cercanía con Erik Rubín persiste no solo por sus dos hijas en común, sino también por los sentimientos que aún tienen el uno por el otro.

Forman una familia muy linda (Instagram)

“Somos familia y siempre vamos a ser familia. Hay un amor importante... yo creo que también, cuando viviste tantas cosas y hay una historia de tantos momentos también difíciles, otros muy bellos, la verdad es que te quedas con una unión para siempre de familia”, expresó Andrea. Sin embargo, descartó la posibilidad de retomar su romance con Rubín en el futuro cercano: “Hay una convivencia bonita, pero hoy por hoy creo que tampoco estamos listos, si existiera la posibilidad, para retomar una relación de pareja”.

Estuvieron más de dos décadas juntos (Agencias)

Andrea concluyó sus declaraciones con un mensaje de madurez y buenos deseos para ambos en el futuro: “Los dos merecemos que si en algún momento tenemos una historia nueva con alguien, desearnos lo mejor lo uno para el otro. Creo que eso es lo más sano”.Andrea Legarreta demuestra así una perspectiva equilibrada y madura ante su proceso de separación y los nuevos caminos que puedan abrirse en su vida.