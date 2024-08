Aerosmith no volverá a estar de gira: Steven Tyler no podrá recuperarse totalmente de una lesión vocal

Aerosmith ha decidido retirarse de las giras debido a que la recuperación total del vocalista Steven Tyler, tras una lesión vocal, no es posible. El anuncio se hizo el viernes 2 de agosto, casi un año después de que Tyler, de 76 años, sufriera una fractura de laringe durante un concierto en septiembre de 2023.

“Como saben, la voz de Steven es un instrumento único. Ha pasado meses trabajando sin descanso para recuperar su voz tras la lesión. A pesar de contar con el mejor equipo médico, hemos visto cómo ha luchado, pero lamentablemente, una recuperación completa no es posible”, se lee en el comunicado de la banda. “Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria: como hermanos de banda, hemos decidido retirarnos de los escenarios de gira”.

El grupo agradeció a sus seguidores por su constante apoyo a lo largo de los años. “Gracias a ustedes, nuestro Ejército Azul, esa chispa se convirtió en llama y ha estado ardiendo por más de cinco décadas”, expresaron. “Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y todos ustedes son la razón por la que hicimos historia en el rock ‘n’ roll”.

La banda destacó el honor que ha sido para ellos que su música haya formado parte de la vida de sus fans. “Ha sido el honor de nuestras vidas que nuestra música se convierta en parte de sus vidas. En cada club, en cada gira masiva y en momentos grandes y privados, nos han dado un lugar en la banda sonora de sus vidas”.

La lesión de Tyler ha sido un desafío constante. Según una fuente cercana, él no debería estar hablando a veces, pero no puede evitar comunicarse. “A veces tengo que gritarle y decirle: ‘No puedes estar al teléfono conmigo ahora, mejor texteemos’”, dijo la fuente, señalando que él prefiere hablar con su teléfono en lugar de escribir. “No puedes callarlo, no puede cerrar esa boca”, bromeó, añadiendo que está “muy saludable”.

La noticia del retiro de Aerosmith marca el fin de una era para una de las bandas de rock más emblemáticas de la historia. A lo largo de más de cinco décadas, han dejado una huella permanente en la música y en la vida de millones de fans alrededor del mundo.