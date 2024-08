Eduardo Capetillo se emocionó hasta las lágrimas al hablar sobre el compromiso matrimonial de su hija Alejandra Capetillo con su novio Nader Shoueiry, anunciado el 20 de julio. Este conmovedor acontecimiento ha tocado profundamente a Capetillo, quien compartió sus sentimientos en una reciente entrevista. Interceptado por varios reporteros, Eduardo Capetillo fue consultado sobre su reacción al compromiso de su hija menor con Nader, quien es 13 años mayor que ella. La emoción se apoderó del exintegrante de Timbiriche, quien, al recordar un gesto especial de su futuro yerno, no pudo evitar romper en llanto.

“Ando muy sensible, ¿pues cómo no? Ya estoy viejito, se me casa mi hija. Todo eso, ya en ‘Juego de Voces’ me balconearon de que soy muy chillón, sí soy muy chillón. Toda esta imagen que tengo de fortachón es por mi fragilidad, el que demuestra tanta entereza y hace como un show-off de tanta entereza es porque es muy frágil”, confesó Capetillo, explicando su sensibilidad ante este importante acontecimiento.

“Ya estoy viejito, se me casa mi hija”: Eduardo Capetillo sobre la boda de su hija Alejandra

Eduardo Capetillo también compartió que Alejandra, quien reside en España, ha estado en constante comunicación con él para pedirle consejos sobre la organización de la boda. “Es uno de los sueños de mi niña, siempre lo tuvo en el radar, y su felicidad es la mía. Ahora que me habla y me pide que yo la ayude a organizar algunas cosas, con mucho gusto lo hago. Me habla diario, con la diferencia de hora me hace madrugar un poco, pero feliz, y lo que yo le recomiendo todos los días es: suelta, relájate y disfrútalo porque es un momento único en tu vida”, expresó el actor.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Eduardo compartió un detalle significativo que tuvo su futuro yerno con él. “Iba de camino al aeropuerto para pedirle que se casara con ella. Nos habla primero él, fíjate qué detalle tan hermoso, nos habla él a pedirnos permiso. Esos detalles son de un ser humano muy bueno, hablan muy bien de él como persona, son muy bonitos”, relató Capetillo con lágrimas.

El actor también mencionó que Alejandra no sabía que su prometido había hablado previamente con sus padres sobre su intención de pedirle matrimonio. “Cuando hablo con mi hija, nos dice lo del anillo y nos pregunta ‘¿ya sabían?’ y le dije ‘hija, nos habló Nader ayer a pedirnos nuestra bendición’ y se quedó con una cara de sorpresa. Le dije ‘eso, hija, habla muy bien de él como ser humano’”.

Finalmente, Eduardo expresó su consejo a Alejandra respecto a la organización de la boda: “Yo le digo a mi hija todos los días que hablamos, porque hay días en que está muy feliz y contenta y hay días en los que está en el estrés total: suelta, hija, disfruta, no te preocupes, porque al final del día, tanto en la organización de su boda, en su boda o en su relación, va a acabar pasando lo que Dios quiera, no va a pasar lo que yo quiero, ni lo que ella quiera ni lo que Nader quiera, va a acabar pasando lo que Dios quiera” comentó.