La aparatosa caída de dos concursantes en la Preliminar del Miss Teen USA

Las caídas en los certámenes de belleza siempre son muy comentadas. Este miércoles, el entretelón fue en la preliminar del Miss Teen USA, donde dos concursantes se cayeron cuando desfilaban en la pasarela.

La mayoría de las caídas icónicas de modelos y misses son por dificultades al caminar con sus tacones, ya sea porque no pueden mantener el equilibrio, porque tropiezan o porque sus piernas se enredan con los zapatos altos al caminar. En esta ocasión, no fue así. La caída de ambas modelos fue porque mientras desfilaban, no miraban el piso, y sin darse cuenta se salieron de la plataforma, cayendo estrepitosamente ante el ojo del público y del jurado calificador.

People en Español publicó que la primera en caer fue Olivia Travis, quien portaba la banda de West Virginia. La concursante modelaba con ropa deportiva, así que no tenía tacones, sino unos zapatos deportivos. Se lucía muy sonriente sobre el escenario cuando sin darse cuenta, se fue acercando a la orilla de la plataforma y pisó al vacío. Afortunadamente, la situación no pasó de un susto, ya se levantó y levantó sus dedos pulgares en señal de que estaba bien.

Luego, Travis se pronunció por medio de su cuenta en Instagram: “Me siento en la cima del mundo después de las preliminares de anoche. Estoy segura de que muchos de ustedes han visto el video. Si no lo has hecho, me caí durante una competición de fitness, pero no me importa. Para mí, el éxito no se define porque las cosas siempre van según lo planeado o ‘perfectamente’. Nada es perfecto”.

Agregó que “el éxito consiste en volver a levantarse cuando se lanza una bola curva. Lo logré anoche. No hay nada que cambiaría y me siento muy honrada de hacer realidad mi sueño de desfilar en el icónico escenario de Miss Teen USA”.

Una caída más en el Miss Teen USA

Después de Olivia Travis, quien se cayó fue Noni Diarra, representante de Pensilvania. Ella sí tenía tacones altos, pero no se cayó por problemas con esto, sino porque al igual que la anterior, se salió de la plataforma porque fue desfilando, acercándose cada vez más a la orilla, hasta que dio un paso al vacío.

Varias personas corrieron para saber cómo estaba y ayudarla a levantar, pero ella se levantó rápido y terminó su desfile.