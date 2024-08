“Yo sé perder”, Cazzu reapareció cantando ‘Como la flor’ de Selena

“Si en mí, no encontraste felicidad, tal vez, alguien más te la dará. Como la flor… Con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marcho hoy. Yo sé perder”, Cazzu reapareció cantando esta frase de la popular canción ‘Como la flor’ de la fallecida cantante Selena Quintanilla.

La rapera argentina cantó el tema como invitada especial en un programa, el cual transmitirá la entrevista con ella por Youtube durante este mes de agosto.

“ Cazzu cantando ‘Como la flor’ de Selena Quintanilla en el programa ¡FA!. Dicho programa se estrenará el próximo 18 de agosto por Youtube ”, adelantó la cuenta de fans @cazzuglobal en Instagram.

La famosa canción de Selena habla sobre el dolor que se siente ante un desamor. “Ay ay ay, cómo me duele”, dice el tema musical, algo que destaca ante el contexto que rodea a la rapera argentina, quien anunció su ruptura con el también cantante Christian Nodal a finales de mayo pasado.

El pasado 24 julio, el mexicano se casó con Ángela Aguilar. Los padres de ambos los acompañaron en la ceremonia, realizada en una hacienda de Morelos, México. Actualmente, ambos disfrutan de su luna miel, mientras muchos le expresan su apoyo a Cazzu a través de las redes sociales.

Cazzu y Nodal

Cazzu / Christian Nodal y Ángela Aguilar Instagram: @cazzu / @nodal (Instagram: @cazzu / @nodal)

A pesar de que Cazzu tuvo una hija con Christian Nodal, ellos nunca anunciaron compromiso. La pequeña Inti nació el 14 de septiembre de 2023, y desde su nacimiento, ambos se mostraban muy contentos con la bebé en redes.

El anuncio de la ruptura sorprendió a todos el 27 de mayo, porque durante ese mes, ellos seguían publicando imágenes juntos en sus redes sociales, aunque ya habían especulaciones de que él se había mudado a Miami. En cuestión de una semana, comenzaron los rumores de que él estaba en una relación con Ángela Aguilar, y como dicen que ‘cuando el río suena, es porque piedras trae’, después la hija de Pepe Aguilar y él cantante confirmaron su romance. De inmediato, abundaron las críticas en contra de la nueva pareja y a Ángela, muchos la bautizaron con el apodo de ‘La madrastra’, refutando por cómo ella se mostraba cercana a Cazzu cuando quizá ya le tenía el ojo a su marido. De hecho, la misma Ángela confesó que su amor con Nodal es desde hace años.

Ante la polémica en las redes, Cazzu se pronunció poco después de que su ex anunció su nueva relación, e instó a sus fans a la calma y aseverando que ella estaba bien. Expuso que se mantendrá alejada de las redes por su bienestar. Después de la boda, no se ha pronunciado.