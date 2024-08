Sharon Stone aparece con un ojo morado durante sus vacaciones en Turquía

La legendaria actriz Sharon Stone, conocida por su papel en “Basic Instinct”, sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar una foto mostrando un impresionante ojo morado mientras se encontraba de vacaciones en Turquía.

La actriz de 66 años posó frente a un ascensor y acompañó la imagen con una intrigante leyenda: “Este viaje ha sido duro; pero yo soy más dura”. A pesar de su actitud desenfadada, Stone no dio detalles sobre cómo ocurrió el incidente, y su representante no respondió a las solicitudes de comentarios por parte de Page Six. Esta falta de información dejó a sus seguidores especulando sobre las circunstancias que llevaron a su lesión.

Los fans de la estrella no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y buenos deseos en la sección de comentarios. “¡Dios mío! Odio ver al otro tipo. Espero que estés bien,” escribió un usuario. “Espero que te recuperes pronto,” añadió otro, reflejando la preocupación general por la salud de la actriz. Stone ha estado disfrutando de un extenso recorrido por Europa, visitando lugares como Cannes, Roma y Francia. Su viaje a Turquía es solo una parada más en esta aventura europea.

En otra publicación de Instagram, Stone compartió una vista impresionante desde el hotel donde se hospeda en Turquía, mostrando una piscina rectangular, tumbonas y muebles de patio. “Si alguien está considerando Turquía para unas vacaciones, este es el patio trasero de mi habitación del hotel,” escribió.

Antes de su visita a Turquía, Stone pasó tiempo en Roma con su hijo de 19 años, Laird, quien recientemente se graduó de la escuela secundaria y está a punto de comenzar su educación en pre-medicina. Durante su estadía en Italia, Sharon asistió al Taormina Film Festival, donde fue honrada con el Golden Cariddi por su trayectoria profesional. En la ceremonia, la actriz deslumbró con un vestido de un solo hombro diseñado por Antonio Marras, adornado con plumas alrededor del escote y una manga, destacando su sofisticado estilo.

Aunque el origen del ojo morado de Sharon Stone sigue siendo un misterio, la actriz ha demostrado una vez más su capacidad para enfrentar las adversidades con humor y gracia. Su resiliencia y espíritu indomable continúan inspirando a sus seguidores y demuestran que, incluso en los momentos difíciles, es posible mantener una actitud positiva.